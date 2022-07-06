إندبندت: تشيلسي توصل لاتفاق نهائي مع سيتي بشأن سترلينج

الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 16:21

كتب : FilGoal

ستيرلينج

توصل تشيلسي لاتفاق نهائي مع مانشستر سيتي بشأن انتقال اللاعب رحيم سترلينج للفريق الأزر بشكل نهائي وفقا لصحيفة إندبندت البريطانية.

الصحيفة أشارت إلى أن الناديين وافقا على إتمام الصفقة مقابل 45 مليون جنيه إسترليني و10 مليون كإضافات.

وفي وقت لاحق ذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية أن سترلينج وافق على شروط التعاقد الشخصية مع تشيلسي.

أخبار متعلقة
مصطفى عبده لـ في الجول: أسعى لحصد لقب مع غزل المحلة كمدرب بعدما حققته كلاعب بعد سنوات من التجارب الفاشلة.. هل يكون ريتشارلسون خير بديل لـ كين في توتنام هل اقترب الانفصال؟ كريستيانو رونالدو يغيب عن تدريبات يونايتد لليوم الثالث مونت كارلو: سان جيرمان يرفض الرضوخ لشروط ساسولو بشأن سكاماكا

ويعتبر تود بويلي مالك نادي تشيلسي الجديد اللاعب الإنجليزي كهدف رئيسي لتدعيم خط هجوم الفريق.

وفقا لإندبندت فإن الصفقة من المتوقع أن يتم إعلانها بشكل رسمي قريبا جدا لدرجة أنها قد توقعت سفر اللاعب في الجولة الأمريكية مع تشيلسي من أجل الإعداد للموسم الجديد.

ويشعر اللاعب بالارتياح والرغبة في اللعب لتشيلسي كما يرغب في اللعب تحت قيادة توماس توخيل.

وفي حالة إتمام صفقة سترلينج سيكون هو أول تعاقدات تشيلسي في عهد تود بويلي الجديد والصفقة الاولى خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية.

ويسعى تشيلسي أيضا لإضافة لاعبين في الخط الدفاعي بعد رحيل أنطونيو روديجر وأندريس كريستنسن مع اهتمام بضم ناثان أكي من مانشستر سيتي وماتياس دي ليخت من يوفنتوس.

وارتبط اسم سترلينج بالانتقال إلى أرسنال قبل أسابيع، لكن اللاعب الإنجليزي يرغب في الانضمام لأحد الأندية التي تشارك في دوري أبطال أوروبا.

وانضم سترلينج البالغ من العمر 27 عاما لصفوف مانشستر سيتي في عام 2015 قادما من ليفربول، مقابل 57 مليون جنيه إسترليني.

ولعب مع مانشستر سيتي 339 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 131 هدفا وقدم 95 تمريرة حاسمة.

طالع أيضا:

بالأرقام - هل يكون ريتشارلسون خير بديل لـ كين في توتنام

لاعبة مصرية ضمن المرشحين لجوائز الأفضل في كاف

حكاية مصطفى معوض صاحب "إشادة سواريش"

أسعار تذاكر كأس أمم إفريقيا لكرة اليد

إجابات وائل والحضري وشوقي في أكثر واحد

تشيلسي مانشستر سيتي سترلينج
نرشح لكم
الصفقة الأولى.. ليدز يضم مدافع منتخب أمريكا أوليفير كان: التعاقد مع رونالدو؟ لا يناسب فلسفة بايرن أول الصفقات.. أتليتكو مدريد يتعاقد مع فيتسل من أجل تعويض هالاند.. هالر ينضم إلى دورتموند جريدة سعودية: أبو جبل يضع النصر في أزمة بعد تقاضيه 7 ملايين ريال مونت كارلو: سان جيرمان يرفض الرضوخ لشروط ساسولو بشأن سكاماكا مستمر في الأندلس.. قادش يضم تشوست بشكل نهائي من ريال مدريد إلى اللا نهائية وما بعدها.. خواكين الأربعيني يجدد عقده مع بيتيس
أخر الأخبار
مصر تختتم دورة البحر المتوسط بفضية اليد بالخسارة من إسبانيا 7 دقيقة | رياضات أخرى
الصفقة الأولى.. ليدز يضم مدافع منتخب أمريكا 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
أوليفير كان: التعاقد مع رونالدو؟ لا يناسب فلسفة بايرن 37 دقيقة | ميركاتو
أول الصفقات.. أتليتكو مدريد يتعاقد مع فيتسل ساعة | الدوري الإسباني
فيريرا: الجميع سيحصل على فرصة.. ولن أقبل بالتهاون ساعة | الكرة المصرية
استراحة كأس مصر - طلائع الجيش (0)-(0) منتخب السويس.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة المصرية
حمزة الجمل: ما حدث بعد مباراة غزل المحلة "زوبعة في الفنجان".. والمجلس أصر على بقائي 2 ساعة | الكرة المصرية
اتحاد الكرة يعلن توصل الزمالك إلى اتفاق بشأن مديونياته 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 لقطات من مران سواريش الأول في الأهلي.. جلسة مع أفشة وطلب وحضور أسطورة 4 بعد نهاية الدور الأول.. تعرف على المتأهلين للبطولات الإفريقية حتى الآن