مصطفى عبده لـ في الجول: أسعى لحصد لقب مع غزل المحلة كمدرب بعدما حققته كلاعب

الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 16:04

كتب : رضا السنباطي

مصطفى عبده - مدرب غزل المحلة

يأمل مصطفى عبده المدير الفني لـ غزل المحلة تحقيق لقب كأس الرابطة المصرية على حساب فيوتشر وإنهاء عقدة الفريق في المباريات النهائية.

وفي تاريخ زعيم الفلاحين خاض الفريق نهائي كأس مصر 6 وخسرها جميعها وكأس السوبر المصري مرة وحيدة وخسره ونهائي دوري أبطال إفريقيا 1974 وخسرها.

وصرّح مصطفى عبده لـ FilGoal.com: "أحلم بتحقيق بطولة لـ غزل المحلة كمدير فني، بعدما حققت لقب كأس الاتحاد المصري عام 1994 كلاعب مع الفريق عقب الفوز على القناة".

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وأوضح "خسرت نهائيات كأس مصر 1995 و2001 أمام الأهلي ونهائي كاس السوبر 2001 أمام الزمالك".

وأردف "أسعى لإسعاد جماهير غزل المحلة بتحقيق بطولة كأس الرابطة أمام فريق فيوتشر فهو فريق يضم عناصر مميزة ودولية وستكون مباراة كبيرة".

وأتم "سيغيب عن صفوف غزل المحلة: محمد بازوكا ومصطفى العش".

وحقق زعيم الفلاحين لقبين في تاريخه، الدوري المصري 1972-73، وكأس الاتحاد المصري 1994.

ويسعى مصطفى عبده لقيادة الفريق لحصد ثالث ألقاب النادي في تاريخه.

وتأهل غزل المحلة على حساب الإسماعيلي بفضل تفوقه في ركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 2-2.

وتصدر غزل المحلة ترتيب المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن إنبي بعدما تساويا برصيد 11 نقطة.

وفاز المحلة على الزمالك وفاركو وسيراميكا كليوباترا وتعادل مع إنبي وطلائع الجيش.

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