مونت كارلو: سان جيرمان يرفض الرضوخ لشروط ساسولو بشأن سكاماكا

يرفض باريس سان جيرمان الرضوخ لمطالب ساسولو بشأن صفقة التعاقد مع المهاجم الدولي الإيطالي جيانلوكا سكاماكا.

وتعاقد باريس سان جيرمان مع فيتينيا من بورتو البرتغالي، وبات سكاماكا هدفه التالي.

وأوضحت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أن باريس سان جيرمان يرفض "جشع" ساسولو الذي يرغب في الحصول على 50 مليون يورو للتخلي عن مهاجمه.

وأضافت أن سان جيرمان لم يتراجع عن فكرة ضم سكاماكا لكنه يرفض الرضوخ لمطالب النادي الإيطالي.

فيما قال جيوفاني كارنيفالي رئيس ساسولو عبر "سكاي سبورت" إيطاليا: " لم يصلنا أي جديد من باريس سان جيرمان منذ 10 أيام".

تقارير مونت كارلو جاءت على خلاف ما ذكرته صحيفة " لو باريزيان" الفرنسية بشأن توصل سان جيرمان لاتفاق مع ساسولو الإيطالي بشأن سكاماكا مقابل 50 مليون يورو.

ويعد سكاماكا أولوية بالنسبة للمدير الرياضي الجديد لويس كامبوس والمدرب الجديد كريستوف جالتييه.

المهاجم البالغ 23 عاما سجل 16 هدفا وصنع آخر في 38 مباراة الموسم الجاري بجميع المسابقات.

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