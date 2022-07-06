تقرير سعودي: فيفا يطلب تقديم مباريات دوري أبطال آسيا بسبب كأس العالم للأندية

يناقش الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نظيره الآسيوي بشأن تقديم مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا من أجل تحديد بطل القارة الصفراء قبل خوض كأس العالم للأندية.

ويرغب فيفا في إقامة كأس العالم للأندية في شهر يناير من العام المقبل فيما تنتهي منافسات دوري أبطال آسيا وفقا للجدول الحالي في شهر فبراير 2023.

وأوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أن فيفا طلب من الاتحاد الآسيوي تقديم مواعيد الأدوار الإقصائية حيث من المقرر أن تبدأ مباريات ثمن النهائي في 3 فبراير وتقام المباراة النهائية في 26 من الشهر ذاته.

وأضافت أن الأزمة تكمن في مباريات منطقة الغرب (الخليج العربي- إيران) فيما ستقام مباريات منطقة الشرق (اليابان - الصين - دول جنوب شرق آسيا) في شهر أغسطس المقبل وسينتظر المتأهل منذ نهاية أغسطس حتى 26 فبراير لمواجهة ممثل الغرب في المباراة النهائية.

وتجمع المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا بين ممثل منطقة الغرب وممثل منطقة الشرق بالقارة الصفراء.

وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد الآسيوي يواجه أزمة في تعديل المواعيد وسيلجأ لترشيح الهلال بطل النسخة الماضية من دوري أبطال آسيا للمشاركة في المسابقة حال تمسك فيفا بإقامة كأس العالم للأندية خلال يناير المقبل.

وكان الهلال "ممثل الغرب" قد حقق لقب النسخة الماضية عقب الفوز على بوهانج الكوري الجنوبي "ممثل الشرق" في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

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