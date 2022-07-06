مستمر في الأندلس.. قادش يضم تشوست بشكل نهائي من ريال مدريد

أعلن نادي قادش عن تعاقده مع فيكتور تشوست قادمًا من ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ووقّع تشوست على عقد يربطه بـ قادش لمدة 4 مواسم مقبلة، بعد أن لعب معارًا في صفوفه الموسم الماضي.

وذكرت صحيفة "ماركا" في وقتٍ سابق أن الصفقة كلفت قادش 1 مليون يورو، مع احتفاظ ريال مدريد بـ 50% من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

OFICIAL | Acuerdo con el @realmadrid para el traspaso de Víctor Chust. ¡Bienvenido de nuevo @ChustVictor! 💛 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) July 6, 2022

تشوست (22 عامًا) انضم إلى ناشئي ريال مدريد قادمًا من فالنسيا في 2012.

وتدرج تشوست في الفئات العمرية الصغرى لـ ريال مدريد وصولًا إلى الفريق الرديف الذي كان قائدًا له.

وتم تصعيد تشوست للفريق الأول لـ ريال مدريد أثناء أزمة الإصابات الطاحنة التي ضربت كتيبة زين الدين زيدان في موسم 2020\2021.

وخاض قلب الدفاع الإسباني 3 مباريات إجمالًا خلال تلك الفترة مع الفريق الأول لـ ريال مدريد.

وانتقل تشوست إلى قادش في الموسم الماضي على سبيل الإعارة، وخاض معه 29 مباراة.

وبات تشوست ثاني مدافع شاب يرحل عن ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية بعد ماريو جيلا الذي انتقل إلى لاتسيو.

وكان قادش قد فعّل بند الشراء في إعارة روبين ألكاراز الذي لعب له معارًا أيضًا من بلد الوليد.

كما تعاقد قادش مع الأسترالي أوير مابيل قادمًا من ميتلاند الدنماركي في صفقة انتقال حر.

واحتل قادش المركز 17 في الدوري الإسباني الموسم الماضي، بفارق نقطة واحدة عن أقرب مراكز الهبوط.

ونجا قادش من الهبوط في الجولة الأخيرة بأعجوبة تحت قيادة المدرب سيرخيو جونزاليس.

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