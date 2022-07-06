إلى اللا نهائية وما بعدها.. خواكين الأربعيني يجدد عقده مع بيتيس

أعلن نادي ريال بيتيس عن تجديد عقد أسطورته خواكين سانشيز لمدة موسم إضافي.

خواكين النادي : ريال بيتيس ريال بيتيس

وينتهي عقد سانشيز القديم مع بيتيس بنهاية الموسم الماضي، لكنه مستمر في الملاعب لعام آخر.

ويبلغ خواكين 40 عامًا، ويكمل 41 عامًا يوم 21 يوليو الجاري، ليكون أكبر لاعب في الدوري الإسباني 2022\2023.

➕©👑 Juan y Medio tendrá que esperar. Aún no tiene edad para ir a su programa. pic.twitter.com/W8k8EADlhV — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 6, 2022

وقاد خواكين فريقه بيتيس لحصد لقب كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، وسدد بنجاح إحدى ركلات الجزاء الترجيحية في النهائي أمام فالنسيا.

ويمتلك خواكين بطولة سابقة مع بيتيس عام 2005 عندما حصد كأس الملك أيضًا.

ويخوض بيتيس الموسم المقبل منافسات الدوري الأوروبي، كما يلعب كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية رفقة ريال مدريد وبرشلونة وفالنسيا.

📣 OFICIAL | El juvenil @joaquinarte renueva con el #RealBetis hasta 2023 👦🌟 ¡Un año más de 𝗟𝗘𝗬𝗘𝗡𝗗𝗔! 🙌😃 ➡ https://t.co/85N0mVw3cv pic.twitter.com/3dOFTQT5l2 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 6, 2022

ولعب خواكين 36 مباراة بقميص بيتيس الموسم الماضي أغلبها كبديل، سجل خلالها هدفين وصنع 4.

وانضم خواكين لـ ريال بيتيس أول مرة عام 1997، وظهر مع الفريق الأول في 2000.

ورحل خواكين عن بيتيس في 2006 لينضم إلى فالنسيا الذي حصد في صفوفه كأس ملك إسبانيا أيضًا.

وفي 2011 انضم خواكين لـ مالاجا وساهم في وصوله إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والخروج في سيناريو جنوني أمام بوروسيا دورتموند.

قبل أن ينتقل خواكين إلى فيورنتينا الإيطالي ويقضي معه عامين قاده خلالهما إلى نهائي كأس إيطاليا مرة، ونصف نهائي الدوري الأوروبي.

ومنذ 2015 عاد خواكين لناديه الأم بيتيس، ليقوده في فترة ثانية وأخيرة من مسيرته الكروية.

وخاض خواكين إجمالًا 451 مباراة بقميص بيتيس، سجل خلالها 61 هدفا وصنع 44.

ويمتلك خواكين 600 مباراة في الدوري الإسباني مع مختلف الفرق التي مثّلها، وتفصله 22 مباراة فقط عن أندوني زوبيزاريتا صاحب الرقم القياسي لعدد المباريات في الليجا.

كما بات خواكين على موعد مع معادلة الرقم القياسي لأكبر عدد من المواسم في الدوري الإسباني بواقعة 20 موسمًا في 2023.

ويمتلك خواكين 51 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا بين 2002 و2007، وشارك في كأس العالم 2002 وكان أحد أبرز لاعبي لاروخا خلال مونديال كوريا واليابان، كما تواجد في قائمتي يورو 2004 ومونديال 2006.

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