تقرير: رابطة الدوري السعودي تحدد شروط البث التلفزيوني.. وبي إن سبورتس خارج المنافسة

تقتصر كراسة شروط النقل التلفزيوني لمنافسات السنوات المقبلة من المسابقات الكروية السعودية على الشبكات المحلية وفقا لصحيفة "الشرق الأوسط".

وأوضحت الصحيفة السعودية أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين طرحت كراسة شروط النقل التلفزيوني للمسابقات المحلية أمام الشبكات التلفزيونية السعودية المتنوعة لتقديم عروضها.

وأضافت أن المتقدمين سيتم اقتصارهم على الشبكات التلفزيونية السعودية، ولن يتاح المجال للشبكات التلفزيونية الخليجية والعربية بنقل منافسات الدوري السعودي.

وأشارت إلى أن المنافسة ستقتصر على الشبكات المحلية السعودية وهي: "MBC" و "OSN" و "SSC TV" وشبكة القنوات الرياضية السعودية، ما يعني خروج شبكة "بي إن سبورتس" القطرية خارج السباق وأنها لن تنقل مباريات الدوري السعودي كما تردد مؤخرا.

وكشفت التقارير أن كراسة الشروط ستذهب فورا إلى اختيار أفضل عرض مالي لنقل منافسات الكرة السعودية (دوري المحترفين _ كأس الملك _ كاس السوبر).

ويضم الدوري السعودي الثنائي المصري، أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة ومصطفى فتحي صانع ألعاب التعاون.

يذكر أن نادي الهلال توج بلقب النسخة الماضية من دوري المحترفين السعودي برصيد 67 نقطة.

فيما حصل الفيحاء على لقب كأس ملك السعودية للمرة الأولى في تاريخه بالفوز على الهلال بركلات الترجيح.

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