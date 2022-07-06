بعد 4 دقائق بقميص يوفنتوس.. ماندراجورا ينتقل إلى فيورنتينا

قدّم نادي فيورنتينا الإيطالي، صفقته الأولى: رولاندو ماندراجورا قادما من يوفنتوس حتى 2026.

وضم الفيولا اللاعب بمقابل 8.5 مليون يورو بالإضافة إلى مليون يورو كحوافز مرتبطة بالأداء، وسيتحصل اللاعب على راتب قدره 1.6 مليون يورو سنويا.

وأصبح ماندراجورا أولى صفقات الفريق البنفسجي في الميركاتو الصيفي.

وقال اللاعب في المؤتمر الصحفي: "أنا هنا لجعل إمكانياتي متاحة، أنا مرتبط بتورينو لأنني قضيت أفضل عام ونصف هناك، لم أتردد في قبول عرض فيورنتينا، النادي يمتلك التاريخ والطموح وأنا كذلك طمَوح للغاية".

لاعب الوسط البالغ 25 عاما، بدأ مسيرته مع جنوى بعدما تدرج في فريق الناشئين والشباب، وقضى موسم 2015-16 معارا في بيسكارا.

وفي 2016 انضم إلى يوفنتوس وتعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، ثم أعير إلى كروتوني مكتفيا بخوض 4 دقائق فقط بقميص البيانكونيري.

وفي 2018 انتقل إلى أودينيزي وقضى موسمين مع الفريق ومن ثم عاد إلى يوفنتوس من جديد مقابل 10 ملايين يورو لكن ظل باقيا في أودينيزي بموسمه الأول.

وفي فبراير 2021 أعير إلى تورينو، فخاض 40 مباراة دولية وسجل 4 أهداف خلال موسم ونصف بجميع المسابقات.

ليتمم انتقاله لفيورنتينا دون أن يرتدي قميص السيدة العجوز في الفترة الثانية بعدما كلف النادي في الفترتين 24 مليون يورو.

في 2017 ساهم رفقة منتخب إيطاليا لحصد الميدالية البرونزية لكأس العالم للشباب.

كما خاض مباراة ودية دولية وحيدة بقميص الأتزوري في 2018 شهدت الخسارة من فرنسا بنتيجة 3-1.

فيورنتينا بدأ استعداداته للموسم الجديد خاصة مع المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي عقب احتلال المركز السابع الموسم المنقضي.

ويقترب النادي البنفجسي وفقا للتقارير من تعزيز هجومه بضم لوكا يوفيتش قادما من ريال مدريد.

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