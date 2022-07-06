لابورتا: دي يونج ليس للبيع

الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 13:14

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج - برشلونة

شدد جوان لابورتا رئيس برشلونة على استمرار فرينكي دي يونج في صفوف الفريق.

ويسعى مانشستر يونايتد لإقناع برشلونة بالتخلي عن الهولندي دي يونج، لكن لابورتا يواصل التشبث بلاعب الوسط.

وقال لابورتا خلال المؤتمر الصحفي لتقديم فرانك كيسي: "فرينكي دي يونج لاعب في برشلونة وهو ليس للبيع".

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وتابع: "لديه عروض بالفعل لانتدابه لو أردنا بيعه، لكننا لا نرغب في ذلك".

كما تطرق لمستقبل عثمان ديمبيلي: "ليس هناك تاريخ نهائي لتحديد مصير ديمبيلي. لو لم يوافق على عرضنا لن يستطيع الاستمرار معنا. نحتاج إلى تخفيض سقف الرواتب".

وأوضح: "قبل الحديث عن مزيد من الصفقات يجب أن نفعّل عملية البيع الثاني لحقوقنا البصرية، وقتها سنكون قادرين على استقدام اللاعبين الذين طلبهم المدرب".

وأتم: "لا أستطيع تحديد عدد الصفقات، ولكن يمكن القول إننا اتفقنا على عدة صفقات تحتاج إلى التفعيل".

وكان فابريسيو رومانو صحفي شبكة سكاي قد أوضح في وقتٍ سابق أن برشلونة ومانشستر يونايتد قد اتفقا على مبلغ 60 مليون يورو كقيمة للصفقة، وأنهما لا يزالان بصدد المفاوضات بشأن 20 مليون متغيرات.

وأشار رومانو أن مانشستر يونايتد لم يناقش البنود الشخصية مع دي يونج حتى اللحظة، خصوصًا أن رغبة اللاعب الأولى هي الاستمرار في برشلونة.

دي يونج (25 عامًا) انضم إلى برشلونة قادمًا من أياكس أمستردام عام 2019 مقابل 86 مليون يورو.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية في وقتٍ سابق أن عقد دي يونج مع برشلونة سيجعله يتقاضى مبالغ مالية هائلة في الموسمين المقبلين.

وأوضح التقرير أن دي يونج سيحصل على ما مجموعه 21 مليون يورو في موسم 2022\2023 حال استمراره مع برشلونة، بالإضافة إلى 27,7 مليون يورو في موسم 2023\2024، وهي أرقام قابلة للزيادة وفقًا للمتغيرات.

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