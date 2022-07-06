تقرير: كايزر تشيفز يدرس التعاقد مع ميكيسوني.. وسواريش يعطل رحيل بيرسي تاو

الأربعاء، 06 يوليه 2022 - 12:28

كتب : FilGoal

احتفال لويس ميكيسوني بهدفه في شباك الاتحاد

يدرس كايزر تشيفز فكرة التعاقد مع الدولي الموزمبيقي لويس ميكيسوني لاعب الأهلي خلال هذا الصيف وفقا لموقع "THE citizen" الجنوب إفريقي.

وانضم ميكيسوني لصفوف الأهلي بداية الموسم الجاري قادما من صفوف سيمبا التنزاني.

وأوضح الموقع الجنوب إفريقي أن ميكيسوني عُرض على كايزر تشيفز وأن إدارة النادي تدرس الأمر بجدية.

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وأضاف أن سيمبا التنزاني يرغب هو الآخر في استعادة خدمات لاعبه السابق لمدة موسم على سبيل الإعارة لكن البيع النهائي قد يمنح كايزر تشيفز الأولوية.

صاحب الـ27 عاما شارك مع الأهلي خلال الموسم الحالي في 18 مباراة بجميع المسابقات وسجل 3 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

في المقابل كشف الموقع ذاته عن رغبة كايزر تشيفز في التعاقد مع الدولي الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي.

وشدد على أن تمسك البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني الجديد للأهلي باستمرار بيرسي تاو يعطل عودته إلى دوري بلاده.

تاو انضم للأهلي بداية الموسم الجاري قادما من برايتون الإنجليزي وشارك خلال 28 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 6 بجميع المسابقات.

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