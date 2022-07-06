تقرير: ديبالا بديل رونالدو في مانشستر يونايتد

يخطط مانشستر يونايتد للتعاقد مع باولو ديبالا تحسبا لرحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ولا زال مستقبل الأرجنتيني غير محسوما إذ يعد ميلان وإنتر أبرز المهتمين بضمه عقب نهاي عقده مع يوفنتوس.

وأوضحت صحيفة " لا ريبوبليكا" الإيطالية أن مانشستر يونايتد بدأ العمل على حسم صفقة باولو ديبالا تحسبا لرحيل رونالدو.

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو أبلغ مسؤولي يونايتد برغبته في الرحيل وعدم الاستمرار حتى نهاية عقده ما دفع النادي الإنجليزي لفتح ملف باولو ديبالا.

باولو ديبالا لصفوف يوفنتوس من باليرمو في 2015 ليشارك مع البيانكونيري في 291 مباراة، سجل خلالها 115 هدفا وصنع 48 آخرين.

في المقابل تخلف كريستيانو الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل عن موعد عودته إلى تدريبات ناديه استعدادا خلال فترة الاعداد للموسم الجديد، وسط تكهنات

بإمكانية رحيله.

وكان اسم رونالدو قد ارتبط بأكثر من فريق للتعاقد معه في الموسم المقبل على رأسهم بايرن ميونيخ وروما، كما انتشرت بعض التقارير التي أشارت إلى أن ملاك نادي تشيلسي الجدد قد تحدثوا مع ممثليه.

النجم البرتغالي كان قد عاد لمانشستر يونايتد في بداية الموسم الماضي بعد 13 عاما من رحيله عن الفريق.

وشارك رونالدو مع مانشستر يونايتد خلال الموسم الماضي في 38 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 24 هدفا وصناعة 3 أهداف.

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