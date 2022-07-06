موندو ديبورتيفو: بوسكيتس يخوض موسمه الأخير مع برشلونة.. سيجتمع بـ ميسي

اقتربت حقبة سيرخيو بوسكيتس في برشلونة من نهايتها، إذ ينوي الرحيل عن البلاوجرانا مع نهاية عقده.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية ذكرت أن بوسكيتس لا ينوي تجديد عقده مع برشلونة بعد نهاية عقده في الصيف المقبل.

ويرغب بوسكيتس في بدء مغامرة كروية جديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصًا أن أندية عدة من الـ MLS حاولت ضمه هذا الصيف، لكنه قرر الالتزام بعقده مع برشلونة.

قائد برشلونة ومنتخب إسبانيا قد ينتقل إلى إنتر ميامي المملوك لـ ديفيد بيكام في 2023، ليتزامل مع ليونيل ميسي الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان بالتزامن، لكنه يمتلك خيار التجديد لعام إضافي مع بطل فرنسا.

ووفقًا للتقرير، فإن إدراة برشلونة تعلم بنوايا بوسكيتس بالفعل، وبالتالي لن تقدّم له عرضًا لتجديد عقده.

بوسكيتس سيكمل 34 عامًا في يوليو الجاري، وهو متواجد بين جدران برشلونة منذ عام 2005.

وصُعِّد بوسكيتس لفريق برشلونة الأول في 2008 على يد بيب جوارديولا، ولم يبتعد عن تشكيله الأساسي من تلك اللحظة.

وخاض لاعب الوسط 676 مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالها 18 هدفا وصنع 40 هدفا وتوج معه بـ 30 لقبًا محليًا وقاريًا وعالميًا.

ويرتدي بوسكيتس شارة قيادة برشلونة منذ بداية الموسم الماضي بعد رحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان.

ويرغب بوسكيتس في الوصول لكأس العالم 2022 بشهر نوفمبر المقبل في مستوى لائق، إذ بات قائدًا لـ لاروخا مع ابتعاد سيرخيو راموس عن صفوف المنتخب الإسباني.

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