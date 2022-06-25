خبر في الجول - اتحاد الكرة يحدد: الزمالك والأهلي لـ دوري الأبطال.. بيراميدز وفيوتشر إلى الكونفدرالية

السبت، 25 يونيو 2022 - 20:56

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

علم FilGoal.com أن الاتحاد المصري لكرة القدم ينوي إرسال أسماء الفرق المصرية المشاركة في مسابقات الأندية الإفريقية وفقا لترتيب الدور الأول بعد لعب كل الفرق لكافة مبارياته.

وبناء عليه سيشارك الزمالك والأهلي في دوري أبطال إفريقيا بالمركزين الأول والثاني، فيما سيشارك بيراميدز وفيوتشر في كأس الكونفدرالية الإفريقية بالمركزين الثالث والرابع.

وقال مصدر من اتحاد الكرة لـ FilGoal.com: "هذا القرار جاء وفق ترتيب جدول الدوري العام للدور الأول، الذي تساوت فيه جميع الفرق في عدد المباريات، وهى القاعدة التى تنص عليها اللائحة".

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وأضاف "يأتي ذلك حتى لا تتكرر واقعة الموسم الماضي عندما شارك المصري بالكونفدرالية ولم يحتل المركز الرابع في النهاية، منعا لعدم تكافؤ الفرص".

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" أمس -الجمعة- عن الخارطة الزمنية لجدول أعمال مسابقاته الخاصة بالأندية للموسم الرياضي المقبل 2022-2023.

وأوضح كاف في بيانه الرسمي حالات وشروط المشاركة للخاصة لأندية الاتحادات الأعضاء التي لم تكمل موسم 2021-2022 أو اضطرت لإلغائه.

ويصنف الاتحاد المصري في الحالة الأولى من هذه الشروط، وهي: اتحاد لم يكمل موسم 2021-2022 بعد، فاضطر لوضع معايير لتحديد المتأهلين أو الأخذ بترتيب باعتباره الترتيب النهائي، تشارك أنديته المختارة بناء على هذه المعايير.

وهو ما سينفذه اتحاد الكرة باعتماد ترتيب الدور الأول.

جدير بالذكر أن كاف في نهاية بيانه قال: الاتحادات المشار إليها سيكون عليها اختيار أحد المعايير المذكورة أعلاه لتحديد ممثليها (أو خليط بين معيارين بالنسبة للدول الـ 12 التي تملك أكثر من فريق في البطولة الواحدة)، ويحتفظ كاف بحق الموافقة أو الرفض فيما يخص المعيار المحدد من قبل كل دولة.

وتعتبر مصر من هذه الدول الـ 12 التي ترسل فريقين لكل بطولة.

ويتوافق كل ذلك مع ما كشفه FilGoal.com يوم الخميس بخصوص آليات تحديد الأندية المشاركة من مصر في البطولتين الإفريقيتين. (طالع التفاصيل)

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