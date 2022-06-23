مفاجأة كبرى.. من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل حسب لائحة الدوري

من يمثل مصر إفريقيا للموسم المقبل؟ سؤال يطرح نفسه سنويا في ظل عدم انتظام المسابقة، واختلاف مواعيد البداية والنهاية في مصر عن باقي الدول.

ماذا تقول لائحة الدوري المصري؟

يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دوري أبطال إفريقيا.

ويتأهل صاحب المركز الثالث إلى الكونفدرالية، بجانب بطل كأس مصر.

وإذا كان بطل كأس مصر أحد أصحاب المراكز الثلاث الأوائل، يتأهل صاحب المركز الرابع إلى الكونفدرالية رفقة المركز الثالث.

بطولة كأس مصر لم تستكمل هذا الموسم، وبطولة الموسم الماضي ستكون قد انتهت قبل يوم 30 يوليو حسب المواعيد المعلنة.

ما الوضع إذا لم تُستكمل بطولة الدوري؟

حسب البند (108) للائحة الدوري المصري، فإن البطولة في حالة عدم استكمالها، أو إلغاءها بعد نهاية الدور الأول، فإن تحديد بطل المسابقة والمشاركات الإفريقية، والهبوط، يتحدد بمبدأ الجدارة الرياضية، أي حسب آخر ترتيب للفرق وقت تساويهم في عدد المباريات.

وهل ينطبق هذا البند على حالة الدوري المصري هذا الموسم؟

بطولة الدوري المصري ستستكمل حتى نهايتها، وكشفت رابطة الأندية بأن ختام المسابقة سيكون يوم 30 أغسطس المقبل.

التاريخ المحدد يعني بأن اتحاد الكرة سيكون عليه اختيار الفرق المشاركة في البطولات القارية للموسم المقبل قبل نهاية الموسم الجاري، وهو الأمر الذي حدث كذلك في الموسم الماضي.

وقتها قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إرسال اسمي المصري وبيراميدز للمشاركة في الكونفدرالية لأنهما احتلا المركزين الثالث والرابع وقت آخر موعد لإرسال أسماء ممثلي مصر قاريا لـ كاف.

هل يتحقق نفس الأمر هذا الموسم؟

أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية السابقة لإدارة اتحاد الكرة في الموسم الماضي، أخطر الأندية قبل بداية الموسم الماضي في خطابات رسمية بأن تحديد المشاركين قاريا سيكون حسب ترتيب آخر جولة، مع آخر موعد يحدده كاف لإرسال أسماء الفرق المشاركة قاريا.

لكن هل حدث الأمر ذاته هذا الموسم؟

اتحاد الكرة المحلي هو المنوط باختيار ممثليه في المسابقات القارية كل موسم حسب لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

لكن هل يحق لـ كاف الاعتراض على اختيارات أحد الاتحادات؟ قال مصدر من كاف لـFilGoal.com: "أرسلنا خطابا إلى الاتحادات المحلية فيه معايير اختيار الفرق في حالة عدم اكتمال المسابقات المحلية".

وأوضح "أوضحنا في الخطاب بأن في حالة عدم انتهاء المسابقة المحلية وقت موعد تحديد الفرق المشاركة قاريا للموسم المقبل، وفي حالة عدم توافر عوامل حددتها الاتحادات المحلية مسبقا للمسابقة، يكون الاختيار حسب عاملين".

المصدر أوضح معايير الاختيار لدوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية كالتالي:

دوري أبطال إفريقيا

-الاتحاد الذي لم يكمل موسم 2021-2022 لكنه وضع معايير لتصنيف الفرق أو تحديد ترتيب البطولات الوطنية 2021-2022 في حالة عدم استكمالها، يكون اختياره حسب لوائحه الداخلية المحددة سابقا.

- ‏الاتحاد العضو الذي لم يستطع استكمال الموسم 2021-2022 واعتبر أن هذا الموسم ملغى كليًا ولا يحسب ولم تحدد لوائحه كيفية التعامل مع هذا الموقف، تكون فرقه المشاركة هي نفس الفرق المؤهلة من الاتحاد المذكور في آخر موسم، مع مراعاة حصة كل اتحاد حسب ترتيبها.

‏الاتحادات الأعضاء التي لم تنته بعد موسمها الوطني بحلول وقت المشاركة سيُطلب من الاتحاد العضو اختيار أحد المعايير المذكورة أعلاه لتحديد ممثلهم (ممثليهم) وكاف إما يوافق أو يرفض المعايير المختارة.

الكونفدرالية الإفريقية

الاتحادات الأعضاء التي لم تكمل الكأس الوطنية للموسم 2021-2022، تحدد الفرق المشاركة في كأس الكونفدرالية المقبل حسب الفرق المؤهلة من النسخة الأخيرة من الكأس الوطنية.

أو الفرق الأعلى تصنيفًا في موسم الدوري المحلي 2021-2022 غير المؤهلة لدوري أبطال إفريقيا ‏2022-2023 (وفقًا لمعايير المشاركة المذكورة في المادة 2 و 3 الفصل 4 من اللوائح).

سيُطلب من الاتحادات الاعضاء المذكورة اختيار أحد المعايير المذكورة أعلاه (أو المزج بين المعيارين لأفضل 12 اتحادًا مصنّفًا يشارك فيها أكثر من فريق واحد لتحديد ممثلهم (ممثليهم) ‏وسيقوم كاف إما بالموافقة أو رفض المعايير المختارة.

بطولة كأس مصر للموسم الماضي لم تستكمل بعد، ويتبقى فيها 4 فرق هم الزمالك الذي بلغ النهائي بالفعل، بجانب بتروجت -من الدرجة الثانية- الذي بلغ نصف النهائي، والأهلي وبيراميدز اللذن سيلعبان مباراة ربع النهائي بعد أيام.

وإذا انتهت بطولة كأس مصر 2021 قبل يوم 30 يوليو كما يخطط لها، فإن هذا يمنح فرصة لـ بتروجت بالتأهل إلى الكونفدرالية إذا فازوا باللقب.

وفي حالة عدم فوز بتروجت بكأس مصر، يكون من حق اتحاد الكرة اختيار أحد المعيارين السابقين لاختيار المتأهلين قاريا.

مصدر من كاف قال لـFilGoal.com: "سنراجع معايير اتحاد الكرة، وإذا لم يقدموا مستند يثبت صحة موقفهم في اعتماد الفرق التي اختاروها للمشاركة، سنرفض الترشيح ونرشح فرق الموسم الماضي بناء على لائحة الموسم الماضي".

في تلك الحالة وإذا لم يستطع اتحاد الكرة تقديم ما يثبت صحة موقفه، سيكون المشاركة من نصيب المصري وبيراميدز.

حالة أخرى تؤهل بيراميدز وفيوتشر

توجد حالة أخرى، تمنح بطاقة التأهل الثانية لـ الكونفدرالية إلى فيوتشر، وليس المصري أو بتروجت.

مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم بدوره، كشف لـFilGoal.com بأن "الاتحاد سيتخذ القرار بشأن الطريقة التي سيتم بها اختيار الفرق المشاركة في دوري الأبطال والكونفدرالية لأنه هو المسؤول عن مخاطبة كاف، وذلك بعد اجتماع الاتحاد".

وأتم المصدر تصريحاته "المنطقي والأكثر عدالة هو الرجوع لنقطة نهاية الدور الأول في ترتيب جدول الدوري، لأن كل الفرق وقتها لعبت ضد بعضها البعض".

المتأهلون طبقا لهذا المبدأ:

الزمالك – الأهلي (دوري أبطال إفريقيا)

بيراميدز – فيوتشر (الكونفدرالية الإفريقية)

الخلاصة

اتحاد الكرة هو المنوط باختيار الفرق المشاركة في البطولات القارية وليس رابطة أندية الدوري. واختيار اتحاد الكرة يكون حسب لائحة الدوري.

مصدر من كاف قال لـFilGoal.com: "اتحاد الكرة سيرسل لنا أسماء المشاركين قاريا في الموسم المقبل. وسنرد بطلب اللائحة التي استندوا عليها لاختيار تلك الفرق".

وأضاف "اتحاد الكرة المصري سيرد بأن هذه الاختيارات بناء على اللائحة الداخلية، وسنرد بـ (هل أرسلتم تلك اللائحة إلى الأندية قبل بداية الموسم في خطابات رسمية؟ وأرسلتم لنا نسخة منها؟)".

المصدر أتم "إذا أثبت اتحاد الكرة بأنه أرسل اللائحة إلى الأندية وحصل على موافقتهم قبل بداية الموسم بالفعل، وأرسلها للاتحاد الإفريقي، فسنوافق على ترشيحاتهم، وإذا لم يثبتوا ذلك واتضح أنهم أخطروهم شفهيا فقط، فسنرفض الترشيحات ونطلب مشاركة نفس الفرق التي شاركت بالموسم الماضي".

بالتالي، فإذا كان اتحاد الكرة قد أخطر الأندية قبل بداية المسابقة وبشكل رسمي، بأن تحديد المتأهلين قاريا سيكون بنفس طريقة الموسم الماضي حسب ترتيب آخر جولة قبل الموعد النهائي لإرسال أسماء الفرق المشاركة قاريا، فوقتها سيكون التأهل من نصيب بيراميدز وفيوتشر.

وإذا لم يكن اتحاد الكرة قد أخطر الأندية ولا يوجد معه ما يثبت تلك النقطة، فوقتها يكون من حق كاف رفض اختيارات اتحاد الكرة إذا اختار فيوتشر بجانب بيراميدز، وحينها سيكون المتأهلين قاريا هم نفس الفرق التي تأهلت عن الموسم الماضي. الزمالك والأهلي إلى دوري أبطال إفريقيا، والمصري مع بيراميدز إلى الكونفدرالية الإفريقية، إلا إذا توج بتروجت بطلا لـ كأس مصر، فيدخل بدلا من المصري.