كأس مصر - الفوز الأكبر في تاريخ سموحة يقوده لربع النهائي على حساب كفر الشيخ

حسم سموحة تأهله لربع نهائي كأس مصر بالفوز على كفر الشيخ بنتيجة 6-1 في دور الـ 16.

وسجل أهداف سموحة: عبد الكبير الوادي (ثنائية) وصديق أوجولا (ثنائية) ومروان حمدي وأليا سيلا، فيما جاء هدف سموحة عن طريق أحمد جمال بالخطأ في مرماه.

فوز هو الأكبر لسموحة في كأس مصر بتاريخه متفوقا على انتصار الموج الأزرق الموسم الماضي على دكرنس بنتيجة 4-0.

وسيلاقي سموحة الفائز من مباراة طلائع الجيش ومنتخب السويس في ربع النهائي.

وأصبح الموج الأرزق ثاني المتأهلين بعد المقاولون العرب الذي تأهل على حساب الجونة بنتيجة 2-0 يوم الجمعة الماضي.

وصف المباراة

بدأ سموحة اللقاء مستغلا وجود مساحات في دفاع كفر الشيخ الذي قاده محمد عامر نجم الأهلي السابق، فأرسل مصطفى الخواجة بينية إلى عبد الكبير الوادي الذي سدد في الزاوية القريبة من داخل منطقة الجزاء معلنا الهدف الأول في الدقيقة 15.

وبعد 5 دقائق، مرر محمد كناريا كرة بينية إلى صديق أوجولا الذي تسلم الكرة ومن ثم تعرض لعرقلة واستحوذ على الكرة من جديد وسدد كرة غالطت الحارس وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 24 أطلق عبد الكبير الوادي وتصدى لها الحارس ببراعة وحولها لركنية.

وبعد دقيقة أضاف مروان حمدي الهدف الثالث بعدما تلقى بينية من عبد الكبير الوادي وراوغ المدافع وسدد بكل أريحية في الشباك.

في الدقيقة 32، تعرض الهاني سليمان للإصابة وشارك عوضا عنه عمر صلاح في حراسة مرمى الفريق السكندري.

وبعد دقيقتين، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح سموحة وفي الدقيقة 40 أي بعد مرور ما يزيد عن 6 دقائق ألغى قراره بعد العودة لتقنية الفيديو لينتهي الشوط الأول بتقدم سموحة 3-0.

الشوط الثاني

في الدقيقة 58 أضاف صديق أوجولا ثاني أهدافه بعدما استغل عرضية من مروان حمدي سقطت من يد الحارس أودعها النيجيري في الشباك بسهولة مضيفا الرابع.

وقبل 13 دقيقة من نهاية اللقاء احتسب الحكم ركلة جزاء جديدة لسموحة، لكن لم تُلغ بل عرفت نوعا آخر من الانتظار.

عبد الكبير الوادي انبرى لها وسدد كرة تصدى لها الحارس وأبعدها لركنية في الدقيقة 79.

الحكم طالب بإعادة ركلة الجزاء مرة أخرى، وبالفعل سددها المغربي على يمين الحارس مسجلا هدفه الثاني والخامس في الشباك في الدقيقة 81.

وبعد 3 دقائق أضاف البديل أليا سيلا الهدف السادس بعدما تلقى تمريرة من صديق أوجولا أودعها في الشباك.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع سجل كفر الشيخ هدف حفظ ماء الوجه بهدف عكسي من أحمد جمال بالخطأ في مرماه بعدما حاول تشتيت الكرة لتسكن الشباك وتنتهي المباراة بتأهل سموحة.

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