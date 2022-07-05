تواصل كتابة التاريخ.. أنس جابر أول عربية تصل لنصف نهائي ويمبلدون

تأهلت التونسية أنس جابر إلى نصف نهائي ويمبلدون بعد الفوز على التشيكية ماري بوزكوفا المصنفة 66 بمجموعتين لمجموعة واحدة.

وأصبحت أنس أول عربية وثاني إفريقية تصل إلى نصف نهائي جراند سلام بعد أماندا كوتزير الجنوب إفريقية التي وصلت نص نهائي أستراليا ورولان جاروس.

وبدأت جابر المباراة بخسارة المجموعة الأولى بنتيجة (6-3) لتعود في المجموعة الثانية والثالثة وتحسمهما بالنتيجة ذاتها (6-1).

وتواجه أنس الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة الـ46 في الدور قبل الأخير من البطولة الخميس المقبل.

وكانت جابر قد تقدمت إلى المركز الثاني مؤخرا في التصنيف العالمي لتحطم الرقم العربي والإفريقي المسجل باسمها بالوصول لأفضل مركز في التصنيف العالمي.

ورفعت التونسية صاحبة الـ 27 عاما رصيدها إلى 4340 نقطة.

وكتبت أنس جابر التاريخ في الشهر الماضي بعدما حققت لقب بطولة مدريد ذات الـ 1000 نقطة.

وباتت أنس وقتها أول عربية أو إفريقية تفوز بإحدى بطولات الماسترز ذات الـ 1000 نقطة.

وكان ذلك قبل أن تضيف البطلة التونسي لقب الماسترز الثاني في تاريخها بحصد بطولة برلين المفتوحة هذ االشهر.

قبل 10 سنوات استطاعت أنس جابر اقتناص لقبها الأول حين فازت ببطولة رولان جاروس للناشئات.

وفي 2017 باتت ضمن أفضل 100 لاعبة في العالم.

وفي فردي الرجال على الجانب الآخر، تأهل نوفاك دجوكوفيتش إلى نصف النهائي البطولة بعدما فاز على جانيك سينر المنصف الـ13 بثلاثة مجموعات مقابل مجموعتين.

وخسر دجوكوفيتش المجموعة الأولى والثانية بنتيجة (7-5) و(6-2) على الترتيب فيما حسم الثلاث المجموعات الأخيرة (6-3) (6-2) (6-2).

ويواجه دجوكوفيتش الفائز من مباراة كاميرون نوري (المصنف 123) في نصف البطولة.

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