خبر في الجول - 5 استفسارات من الأهلي لـ كاف للمشاركة في دوري السوبر الإفريقي

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 17:59

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

توجهت إدارة النادي الأهلي بـ 5 استفسارات لنظيرتها في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بشأن دوري السوبر الإفريقي.

واعتمد المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بطولة دوري السوبر الإفريقي، لتضاف إلى بطولات الأندية الإفريقية.

وعلم FilGoal.com نقلًا عن مصدر من داخل الأهلي عن 5 استفسارات أرسلها الأهلي بشأن البطولة.

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وجاءت الاستفسارات كالآتي:

  • نظام البطولة وتقسيم المجموعات وهل ستكون وفقًا للتقسيم الجغرافي أم من خلال التصنيف
  • وجود مبلغ تحفيزي نظير المشاركة من عدمه
  • قيمة الجوائز المالية عن التأهل بعد كل دور، وبخلاف حصد البطل لـ 10 ملايين دولار، فكم ستحصد الفرق التي تأتي خلفه في الترتيب؟
  • الجهة التي ستتحمل تكاليف السفر والإقامة في البلاد المختلفة التي ستقام بها البطولة
  • معرفة لوائح البطولة والإجراءات المتعلقة بكافة التفاصيل الفنية والإدارية
  • وكان موتسيبي قال في المؤتمر الصحفي عقب اجتماع المكتب التنفيذي لكاف: "اعتمد كاف دوري السوبر الإفريقي بداية من موسم 2023 - 2024، ويتبقى إضافته للمسابقات الأندية في النظام الأساسي".
  • وأضاف "وسيصل مجموع جوائز دوري السوبر إلى 100 مليون دولار على أن يحصل البطل على 10 مليون دولار وفقا لباتريس موتسيبي رئيس كاف".

وأكمل "سيتم إضافة دوري السوبر الإفريقي بالجمعية العمومية العادية للكاف المقرر إقامتها في تنزانيا يوم 10 أغسطس المقبل".

وكان الاتحاد الإفريقي أعلن عودة نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية إلى نظام الذهاب والعودة. (طالع التفاصيل)

وكذلك أعلن تأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار، لتقام في يناير من عام 2024 بدلا من يونيو 2023.(طالع التفاصيل)

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