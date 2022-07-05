دورة ألعاب المتوسط – حمزة يحصد برونزية سلاح الشيش ويصل بـ مصر إلى الميدالية الخمسين

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 18:14

كتب : FilGoal

محمد حمزة - سلاح شيش

حصد محمد حمزة الميدالية البرونزية في منافسات سلاح الشيش بدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة في مدينة وهران الجزائرية.

وخسر حمزة في نصف النهائي أمام الإسباني كارلوس يابادور بنتيجة 12-15، ليكتفي بحصد البرونزية.

وفاز حمزة خلال المنافسات على الفرنسي تيرفان بيبار، والجزائري يوسف مادي، والتركي مارتينو مينوتو، والبرتغالي لويس ماتشيدو، والفرنسي أليكساندري إيديري ومواطنه إدواردو لوبيري، ولم يخسر إلا أمام الإيطالي دافيدي فيليبي في نهاية دور المجموعات، قبل أن يخسر أمام يابادور.

وكانت مباراة حمزة أمام نظيره الإيطالي في ربع النهائي حتى النهاية وحسمت تقنية الفيديو تأهل البطل المصري.

وكانت النتيجة 14-14 قبل أن يحتفل اللاعب الإيطالي بفوزه وبعد اللجوء لتقنية الفيديو تم احتساب النقطة لمحمد حمزة ليضمن تأهله.

لترفع مصر رصيدها إلى 50 ميدالية في مختلف الممارسات في دورة البحر الأبيض المتوسط.

وحصدت مصر 13 ذهبية، و14 فضية، و23 برونزية كان آخرها التي فاز بها حمزة، لتواصل تواجدها في المركز السادس على لائحة الترتيب العام.

وتقام دورة ألعاب البحر المتوسط في مدية وهران الجزائرية في الفترة ما بين 25 يونيو إلى 5 يوليو الجاري.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

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