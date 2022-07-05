لاتسيو يتعاقد مع جوهرة دفاع ريال مدريد

أعلن نادي لاتسيو عن تعاقده مع ماريو جيلا قادمًا من ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية.

وتفوق لاتسيو على خيتافي الذي حاول التعاقد مع المدافع الإسباني الشاب.

وذكر ماريو كورتيجانا صحفي ماركا أن الصفقة كلفت لاتسيو 6 ملايين يورو، وأن ريال مدريد يحتفظ بـ 50% من قيمة إعادة بيعه مستقبلًا.

ووقّع كورتيجانا عقدًا لمدة 5 مواسم مع نادي العاصمة الإيطالي.

⚡️ Acuerdo total entre Real Madrid y Lazio: Mario Gila se va a Italia https://t.co/OEgTNdhJ4O El RM pedía 5M€ por el 50% de los derechos pero recibirá 6 porque la Lazio ha tenido que igualar la última oferta del Getafe. El central firmará hasta 2027.@marca @Marcatransfer — Mario Cortegana (@MarioCortegana) July 4, 2022

جيلا (21 عامًا) انضم إلى ريال مدريد قادمًا من إسبانيول في 2018 وتألق مع الفريق الرديف رفقة راؤول جونزاليس.

وتواجد جيلا مع الفريق الأول في نهاية الموسم الماضي لتعويض غيابات خط الدفاع، وشارك أمام إسبانيول في مباراة التتويج بالدوري الإسباني، كما شارك في مواجهة ليفانتي بالجولة 36 للوسم الماضي.

وبات جيلا رابع الصفقات الصيفية لـ لاتسيو بعد البرازيلي ماركوس أنطونيو القادم من شاختار، وماتيا زاكاني وماتيا كانتشيليري القادمين من هيلاس فيرونا.

ويعوض جيلا رحيل لويز فيليبي إلى ريال بيتيس.

وصار جيلا رابع إسباني في صفوف لاتسيو بعد لويس ألبيرتو وبيدرو وراؤول مورو وباتريك.

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