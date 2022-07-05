خبر في الجول - مباراة الزمالك والإسماعيلي في كأس مصر بدون جماهير

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 18:52

كتب : إبراهيم رمضان

الزمالك × الإسماعيلي

تسلم نادي الزمالك خطابا رسميا من اتحاد الكرة، يفيد بإقامة مباريات دور الـ 16 من كأس مصر 2021-2022 بدون جماهير.

وحسبما علم FilGoal.com فأن عدد الحضور الجماهيري في مباريات ثمن نهائي كأس مصر سيكون مقتصرا على 25 فردا من أعضاء مجلس الإدارة من الناديين.

بالإضافة إلى حضور 50 فردا من الإعلاميين والصحفيين و25 مصورا.

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ووصل الخطاب ذاته بنفس الشروط إلى أندية: الإسماعيلي وطلائع الجيش ومصر للمقاصة ومنتخب السويس وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا والأهلي والبنك الأهلي، وهم أطراف مباريات دور الـ 16.

وأقيمت مباراتي الزمالك والداخلية وأيضا الأهلي والمصري بالسلوم ضمن مباريات دور الـ 32 من كأس مصر بحضور جماهيري قليل.

وانتصر الزمالك في دور الـ 32 على الداخلية بنتيجة 2-1 عقب الوصول لشوطين إضافيين.

ويلتقي الزمالك مع الإسماعيلي يوم 15 أغسطس المقبل.

فيما فاز الأهلي على المصري بالسلوم بنتيجة 1-0 في دور الـ 32.

بينما يلتقي الأهلي مع مصر للمقاصة يوم 14 أغسطس المقبل.

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