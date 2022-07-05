بقيادة مدرب الإسماعيلي الأسبق.. يانج أفريكانز يحصد الثلاثية المحلية في تنزانيا

قاد التونسي نصر الدين نابي فريق يانج أفريكانز لحصد لقب الدوري التنزاني بدون خسارة وحسم الثلاثية المحلية.

وتولى التونسي مهمة تدريب الفريق في مارس الماضي وقاده لحسم اللقب بدون خسارة بـ 22 انتصار و8 تعادلات من 30 مباراة وباستقبال فقط 8 أهداف وتسجيل 49 كأقوى دفاع وهجوم وقبل 3 جولات على النهاية عن منافسه سيمبا.

لقب هو الأول بعد غياب 4 مواسم وهو الثالث والعشرين في تاريخ النادي ليفض الشراكة مع سيمبا، كأكثر فريق تتويجا باللقب في تاريخ البلاد.

وتوج يانج أفريكانز أيضا الموسم الجاري بلقب كأس الرابطة للمرة الثانية في تاريخه والأولى بعد 7 مواسم.

وفاز يانج أفريكانز بلقب السوبر (الدرع الخيرية) في بداية الموسم على حساب سيمبا بالفوز 1-0.

وحصد أيضا كأس تنزانيا 2021 لأول مرة منذ 17 عاما بالفوز على سيمبا بركلات الترجيح، بينما فاز سيمبا بلقب نسخة 2022.

وحجز الفريق المُلقب بـ "يانجا" مقعده في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا 2022-2023.

نصر الدين نابي سبق له أن تولى تدريب أندية الأهلي الليبي والهلال السوداني والمريخ السوداني.

كما قاد الإسماعيلي موسم 2015-16 في تجربة استمرت لـ 19 يوما فقط مع الدراويش خاض خلالها 4 مباريات.

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