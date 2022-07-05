في انتظار تقرير الطب الشرعي.. وفاة رئيس الاتحاد الفرنسي لرفع الأثقال في وهران

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 20:47

كتب : FilGoal

جوي كولر

عُثر على جوي كولر رئيس الاتحاد الفرنسي لرفع الأثقال، ميتًا في غرفته في مدينة وهران الجزائرية.

وتواجد كولر رفقة بعثة رفع الأثقال الفرنسية المشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.

وعُثر على كولر ميتًا صباح الأحد بحسب ما أعلنت اللجنة الأولمبية الفرنسية التي أبدت أسفها لرحيل كولر.

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وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن المدعي العام الفرنسي طلب خضوع جثة كولر للتشريح في مصلحة الطب الشرعي.

ورحل كولر عن 65 عامًا، وقد تم انتخابه رئيسا للاتحاد الفرنسي في أبريل 2021.

ويعد كولر أحد أعظم أبطال فرنسا في رياضة رفع الأثقال إذ كان بطلًا لبلاده 7 مرات بين 1978 و1984 في وزن 110 كجم.

وقررت بريجيت إنريك رئيسة اللجنة الأولمبية الفرنسية السفر إلى وهران لدعم البعثة الفرنسية في أعقاب وفاة كولر.

وتحتل فرنسا المركز الثالث في الترتيب العام للميداليات في دورة المتوسط برصيد 21 ذهبية و24 فضية و36 برونزية.

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