طرد ميسي وسواريز ونيمار.. طاقم تحكيم إسباني بقيادة مانزانو لنهائي كأس الرابطة المصرية

أعلنت رابطة الأندية المصرية تعيين طاقم تحكيم إسباني بقيادة مانزانو لإدارة نهائي كأس الرابطة بين غزل المحلة أمام فيوتشر.

ويلعب غزل المحلة ضد فيوتشر في التاسعة والنصف مساء الخميس على استاد القاهرة في نهائي النسخة الأولى من كأس الرابطة.

ويدير خيسوس جيل مانزانو المباراة تحكيميا ويعاونه مواطنيه أنخيل نيفادو وخافيير مارتينيز، بينما فالينتين بيزارو حكما رابعا.

ويتولى إيجناسيو إجليسياس مهمة حكم الفيديو ويعاونه إسيدرو دياز.

وأدار مانزانو 20 مباراة في الموسم المنقضي من الدوري الإسباني.

وسبق لـ مانزانو طرد كل من ليونيل ميسي ولويس سواريز ونيمار خلال مشاركاتهم مع برشلونة من قبل.

وأشهر الحكم الإسباني البطاقة الحمراء لسواريز في 2017 بنصف نهائي كأس الملك بين برشلونة وأتليتكو مدريد.

وبعد شهرين طرد نيمار خلال الخسارة من مالاجا في الدوري بهدفين دون مقابل.

وكان مانزانو قد أشهر البطاقة الحمراء الوحيدة في تاريخ مسيرة ليونيل ميسي مع برشلونة، وتعرض ميسي للطرد في نهائي كأس السوبر الإسباني في يناير 2021 أمام أتليتك بلباو.

وكانت أبرز المباريات التي أدراها مانزانو في الموسم المنقضي بين برشلونة وأتليتكو مدريد وانتهت بفوز الفريق الكتالوني بأربعة أهداف مقابل هدفين.

كما أدار الحكم الإسباني خمس مباريات في النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، أبرزهم بين يوفنتوس وتشيلسي في دور المجموعات وآخرهم تغلب فيها ليفربول على بنفيكا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسبق لمانزانو إدارة كلاسيكو الدوري الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة من قبل، إذ فاز ريال مدريد على برشلونة 2-1 في موسم 20-21، كما أدار فوز الفريق الملكي 3-1 على برشلونة في موسم 14-15.

وأدار مانزانو نهائي السوبر الإسباني لموسم 20-21 بين برشلونة وأتليتك بلباو والذي انتهى بفوز الأخير 3-2 بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

كما أدار نهائي كأس ملك إسبانيا لموسم 17-18 والذي انتهى بفوز برشلونة على إشبيلية بخمسة أهداف دون مقابل.

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