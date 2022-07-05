اتحاد الكرة يعلن إقامة مباراة مصر ضد مالاوي في الإسكندرية بالسعة الكاملة

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 14:25

كتب : FilGoal

استاد الإسكندرية

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مواجهة مصر ضد مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا بحضور الجماهير بالسعة الكاملة.

ومن المقرر إقامة المباراة في شهر سبتمبر على استاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات.

وأعلن كاف تأجيل أمم إفريقيا رسميا من صيف 2023 إلى يناير 2024 بسبب الأمطار.

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ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر أمام مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات.

وتعد سعة استاد الإسكندرية 12 ألف مشجعا وأعلن اتحاد الكرة رسميا حضور السعة الكاملة للمباراة.

وتقام المواجهة الأولى يوم 19 سبتمبر المقبل بينما المواجهة الأخرى يوم 27 من الشهر نفسه.

ويقع منتخب في مجموعة تضم فرق غينيا ومالاوي وإثيوبيا.

وفاز المنتخب المصري في الجولة الافتتاحية على غينيا بهدف دون مقابل.

بينما في الجولة الثانية خسر منتخب مصر أمام إثيوبيا بهدفين دون مقابل.

وتتساوى جميع منتخبات المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط لكل منهم ولكن يتذيل منتخب مصر الترتيب بفارق الأهداف.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى أمم إفريقيا المقرر إقامتها في يناير 2024.

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