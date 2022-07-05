اتحاد الكرة يخطر كيروش بحضور حفل جوائز الأفضل في إفريقيا

أخطر اتحاد كرة القدم المصري كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر السابق بحضور حفل توزيع جوائز الأفضل في إفريقيا.

ويقام الحفل في مدينة الرباط المغربية يوم 21 يوليو المقبل.

وجاء إخطار اتحاد الكرة لكيروش بعد اختياره ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا خلال العام.

وقاد كيروش منتخب مصر للوصول لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2021 التي أقيمت في شهر يناير الماضي، كما قاد مصر للوصول للمرحلة النهائية من تصفيات كأس العالم.

ودخل كيروش في صراع علني مع الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الأيام الماضية بسبب زعمه عدم تلقيه مستحقاته بالكامل.

ونشر كيروش رسالة مطولة بعث بها لـ وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم.

وتدور الرسالة حول مبلغ العقوبة التي تعرض لها كيروش بسبب تغيبه عن المؤتمر الصحفي لمواجهة المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا، والذي خصمه اتحاد الكرة من مستحقات المدرب بواقع 25 ألف دولار.

وانتهت المباراة بفوز منتخب مصر 2-1، ولكن وقع المدرب البرتغالي تحت طائلة عقوبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إثر هذا الغياب.

ولم يتمكن كيروش في ذلك الوقت من الوصول إلى مقر المؤتمر في ملعب أحمدو أهيدجو، بسبب الزحام المروري وعدم وجود تأمين إضافي لسيارة المدرب من أجل المؤتمر الصحفي، إذ كانت الأولوية الأمنية لحافلة المنتخب المتجهة من المران الأخير إلى مقر الإقامة.

وجاءت رسالة كيروش إلى العطار كالتالي:

السيد وليد

لا أعتقد أنك نفس الرجل الذي دعاني للعشاء في منزله

عار عليك يا سيدي

كيف تملك الجرأة على معاملتي بهذا الشكل السيئ وبهذا القرار من طرف واحد بعد اجتماعنا الأخير؟

أنت تتعامل بوجهين. واحد أمامنا والثاني خلفنا بعد أن رحلنا.

أنت تعلم أن رئيس الاتحاد يعلم أني لا علاقة لي بهذه العقوبة.

لدينا شهود. اللواء حلمي مشهور وقائد السيارة والسيد أسامة إسماعيل.

كل المنتخب يمكنه أن يشهد بأن المؤتمر فاتنا بسبب خطأ الاتحاد الإفريقي وسلطات الأمن.

كيف يمكنك أن تكون غير أخلاقي وتسيء إليّ بخصم هذا المبلغ مني؟

عار عليك يا سيد وليد

أنا لا أستحق هذه المعاملة من الاتحاد المصري لكرة القدم، وأعدك أني سأقاتل ضد هذه الإساءة وهذا القرار غير الأمين.

ورحل كيروش عن منتخب مصر بعد فشل الوصول لنهائيات كأس العالم ، ليحل إيهاب جلال بدلا منه.

وخلال الأيام الماضية رحل إيهاب جلال عن تدريب منتخب مصر ولم يتم اختيار بديله حتى الآن.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن كيروش هو من يحذر المدربين من التعامل مع اتحاد الكرة المصري وتسببهم في اعتذارهم عن تدريب منتخب مصر ولكن هذا ما نفاه المدرب البرتغالي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com