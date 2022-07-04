دورة ألعاب المتوسط - البطل الأوليمبي مستمر في الإنجازات.. سيف عيسى يحقق ذهبية التايكوندو

"50 ثانية وتبقى بطل أوليمبي يلا" هكذا كان يحمس مدرب سيف عيسى في أولمبياد طوكيو 2020 قبل أن يحصد الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو.

وفي دورة ألعاب البحر المتوسط استمر سيف عيسى في تحقيق الإنجازات ليتوج بالميدالية الذهبية.

وحصل سيف عيسى على الميدالية الذهبية في منافسات التايكوندو وزن 80 كجم.

وفاز عيسى في المباراة النهائية على الإسباني دانييل باريرا بنتيجة 7-5.

وارتفع رصيد البعثة المصرية إلى 49 ميدالية بواقع 13 ذهبية - 14 فضية - 22 برونزية لتصل مصر إلى المركز السادس في جدول الترتيب.

وتقام دورة ألعاب البحر المتوسط في مدية وهران الجزائرية في الفترة ما بين 25 يونيو إلى 5 يوليو الجاري.

وتشارك بعثة مصر في دورة ألعاب البحر المتوسط بعدد 177 لاعبا ولاعبة بواقع 114 لاعبا و63 لاعبة.

البعثة المصرية تشارك في النسخة 19 من دورة ألعاب البحر المتوسط بوهران في رياضات ألعاب القوى والريشة الطائرة وكرة السلة 3x 3 والملاكمة والسلاح والجمباز وكرة اليد والكاراتيه والرماية والتنس والتايكوندو والكرة الطائرة والقوس والسهم والجودو والشراع وتنس الطاولة ورفع الأثقال والمصارعة والفروسية.

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