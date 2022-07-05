إيفونا يجتاز الكشف الطبي لـ أسوان ويتمم انتقاله

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 - 18:13

كتب : رضا السنباطي

إيفونا - أسوان

تخطى الجابوني ماليك إيفونا لاعب أسوان الجديد مراحل الكشف الطبي الشامل بنجاح.

ماليك إيفونا

النادي : أسـوان

أسـوان

واجتاز الدولي الجابوني الكشف الطبي بأحد المراكز الطبية الخاصة فور وصوله أسوان.

وبذلك يتمم تعاقده رسميا مع نادى أسوان في صفقة انتقال حر موسمين بداية من موسم 2022/2023 بالدوري الممتاز.

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وسبق أن صرّح الشافعي صالح رئيس نادي أسوان لقناة أون تايم سبورتس 2: "لن نكمل التعاقد رسميا مع إيفونا حتى يتجاوز الكشف الطبي".

وأضاف "ويأتي ذلك حتى نتأكد جيدا من سلامة اللاعب الصحية وقدرته على اللعب معنا".

وأعلن نادي أسوان الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز ضم ماليك إيفونا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وسبق للمهاجم الجابوني اللعب في الدوري المصري من قبل عندما لعب للأهلي.

وكشف الحساب الرسمي لنادي أسوان عن انتقال اللاعب في صفقة انتقال حر دون تحمل أي أعباء مالية.

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