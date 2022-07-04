خبر في الجول - الإسماعيلي يتواصل مع إيهاب جلال.. وموقف مدرب مصر السابق

استطلع نادي الإسماعيلي رأي إيهاب جلال المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، من أجل إمكانية تولي تدريب الفريق الأصفر خلال الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن الإسماعيلي تواصل مع أحد المقربين من إيهاب جلال اليوم الإثنين، من أجل معرفة رأيه في تدريب الفريق.

ويفضل إيهاب جلال الاستمرار في فترة الراحة التي يقضيها الآن بعدما رحل عن تدريب منتخب مصر.

ولم يغلق إيهاب جلال الباب أمام العودة لتدريب الإسماعيلي، لكنه لا يفضل العودة للعمل في منتصف الموسم.

ولذلك يفضل إيهاب جلال الانتظار لنهاية الموسم والبدء من جديد في الموسم المقبل بعد دراسة العروض المقدمة له.

وتولى إيهاب جلال تدريب منتخب مصر، وخاض مع الفراعنة 3 مباريات فقط.

وعلم FilGoal.com أن حمزة الجمل المدير الفني اعتذر لمجلس إدارة النادي عن عدم استكمال مهمته مع الفريق الأصفر. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يناقش مجلس إدارة الإسماعيلي خلال الاجتماع مصير الجهاز الفني وحمزة الجمل الذي تقدم بالاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه.

كما سيتم خلال المؤتمر مناقشة الأسماء المرشحة لخلافة حمزة الجمل في منصب المدير الفني للإسماعيلي والكشف عنها للجمهور.

وخسر الإسماعيلي أمام غزل المحلة في نصف نهائي كأس الرابطة بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2.

وتولى حمزة الجمل تدريب الإسماعيلي خلفا لـ حمد إبراهيم المدير الفني السابق للفريق.

وقاد الجمل الدراويش في 6 مباريات خلال مسابقة الدوري، حقق الفوز مرتين، وتعادل في 3 مباريات، وخسر لقاء واحد أمام الزمالك.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من 22 مباراة.

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