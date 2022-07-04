دورة البحر المتوسط - الثالثة تاريخيا.. منتخب اليد يضمن ميدالية لـ مصر بالتأهل إلى النهائي

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 15:32

كتب : FilGoal

منتخب مصر أمام مقدونيا في كأس العالم لليد 2021

ضمن منتخب مصر لرجال كرة اليد ميدالية للبعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط 2022 بعد الوصول إلى النهائي.

وتأهل منتخب مصر للنهائي بعد الفوز على مقدونيا بنتيجة 35-25 ضمن مباريات نصف النهائي.

وينتظر المنتخب المصري المتأهل من مواجهة إسبانيا أمام صربيا في نصف النهائي.

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وبذلك يحقق منتخب مصر الميدالية الثالثة في تاريخه لكرة اليد بدورة ألعاب البحر المتوسط.

وكانت مصر توجت بذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة مرسين التركية في 2013.

كما حصد منتخب مصر فضية دورة ألعاب البحر المتوسط في 1991 والتي أقيمت بأثينا.

وكان منتخب مصر في النسخة الحالية قد تصدر مجموعته بالفوز على منتخبات تونس وصربيا وإيطاليا قبل انسحاب سلوفينيا قبل الجولة الختامية.

وتقام المباراة النهائية قبل الحفل الختامي بعد غد الأربعاء.

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