خبر في الجول - حمزة الجمل يعتذر عن عدم استكمال مهمته مع الإسماعيلي

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 19:13

كتب : بسام أبو بكر

حمزة الجمل

اقترب مشوار حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي من نهايته مع الدراويش.

وعلم FilGoal.com أن حمزة الجمل اعتذر لمجلس إدارة النادي عن عدم استكمال مهمته مع الفريق الأصفر.

جاء ذلك بعد الخسارة في نصف نهائي كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة أمام غزل المحلة.

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وخسر الإسماعيلي أمام غزل المحلة في نصف نهائي كأس الرابطة بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2.

وتولى حمزة الجمل تدريب الإسماعيلي خلفا لـ حمد إبراهيم المدير الفني السابق للفريق.

وقاد الجمل الدراويش في 6 مباريات خلال مسابقة الدوري، حقق الفوز مرتين، وتعادل في 3 مباريات، وخسر لقاء واحد أمام الزمالك.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من 22 مباراة.

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