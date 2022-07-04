موسيماني: الأهلي لديه الآن مدرب أوروبي متمرس وعلى الجميع دعمه

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 17:18

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني - مدرب الأهلي

رد بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي على أحد المتابعين له بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مؤكدا أنه يعتز بالفترة التي قضاها بين جدران النادي الأحمر.

وقال موسيماني: "الأهلي لم يطردني أو يدفعني للرحيل، لدي احترام كبير لرئيس النادي محمود الخطيب ومجلس الإدارة بالكامل، بما في ذلك كل جمهور الأهلي وأعتز دائما بكل احتفالاتنا بالبطولات معا".

وأضاف "لدي ذكريات كثيرة واحتفظت بلافتات وهتافات لي في الملاعب، ولسوء الحظ قررت العودة إلى المنزل، كنت بحاجة إلى الراحة مع عائلتي".

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وعن ريكاردو سواريش مدرب الفريق قال موسيماني: "الأهلي لديه الآن مدرب أوروبي متمرس وعلى الجميع دعمه وأعتقد أنه سيترك الفريق في مكان أعلى مما استلمه عليه".

وتولى البرتغالي ريكاردو سواريش تدريب الأهلي خلفا للجنوب إفريقي موسيماني، الذي رحل عن الفريق بعد أسابيع من نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقاد سواريش الأهلي في مباراة نصف نهائي كأس مصر ضد بتروجت وحقق الفوز، ليلعب في النهائي ضد الزمالك.

ويلعب الأهلي غدا الجونة، في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة للدوري المصري، وهي ثاني مباريات سواريش مع الفريق الأحمر.

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