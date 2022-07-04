في الجول يكشف سبب غياب الشحات وعبد المنعم عن مواجهة الأهلي ضد الجونة

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 16:10

كتب : حسام نور الدين

محمد عبد المنعم مدافع الأهلي

يغيب حسين الشحات ومحمد عبد المنعم عن قائمة الأهلي المقرر أن تواجه الجونة في المباراة المؤجلة.

محمد عبد المنعم

النادي : الأهلي

حسين الشحات

النادي : الأهلي

الأهلي

ويحل الأهلي ضيفا على الجونة في التاسعة من مساء غدا الثلاثاء بالمباراة المؤجلة من الجولة التاسعة.

وغاب الثنائي حسين الشحات ومحمد عبد المنعم عن قائمة ريكاردو سواريش بينما ظهر محمد محمود. (من هنا)

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وعلم FilGoal.com أن غياب حسين الشحات جاء بسبب شعور اللاعب بآلام في الركبة.

وفضّل الجهاز الفني إراحة حسين الشحات حتى لا تتفاقم الإصابة.

أما محمد عبد المنعم فيغيب بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتحصل عبد المنعم على بطاقة صفراء في مواجهة سموحة الأخيرة رغم عدم مشاركته وذلك بسبب الاعتراض من مقاعد البدلاء.

وكان في رصيد عبد المنعم بطاقتين صفراوتين تحصل عليهما مع الأهلي أمام كل من فاركو وبيراميدز.

وخسر الأهلي مباراته الأخيرة في الدوري أمام سموحة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

أما الجونة فخسر للمباراة الثانية على التوالي بهزيمتين من المصري وإيسترن كومباني.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة من 20 مباراة ولديه ثلاث مباريات مؤجلة.

أما الجونة ففي المركز الـ 14 برصيد 21 نقطة من 22 مباراة وتفصله نقطة واحدة عن المراكز المؤدية إلى الهبوط.

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