تليجراف: إلقاء القبض على لاعب في الدوري الإنجليزي بتهمة الاغتصاب

ألقي القبض اليوم -الاثنين- على لاعب في الدوري الإنجليزي للاشتباه في جريمة اغتصاب بحسب "تليجراف".

وزعمت الصحيفة أن اللاعب، الذي لا يمكن ذكر اسمه لأسباب قانونية، في أواخر العشرينيات من عمره.

وأضافت "تليجراف" أنّ اللاعب حاليًا قيد التحقيق بشأن الاعتداء الجنسي المزعوم.

ونشرت شرطة العاصمة الإنجليزية صباح اليوم بيانا بخصوص الواقعة، وجاء كالآتي:

"في 4 يوليو، تم إبلاغ الشرطة بادعاء اغتصاب امرأة في العشرينات من عمرها".

" الاغتصاب المزعوم حدث في يونيو 2022".

"الرجل لا يزال قيد الحجز، والتحقيقات لازالت مستمرة في الظروف الراهنة".

واختتمت الصحيفة تقريرها بأنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان اللاعب الذي من المقرر أن يلعب في مونديال قطر، سيشارك في الفترة التحضيرية مع فريقه قبل بداية الموسم.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدوري الإنجليزي في الـ6 من أغسطس المقبل.

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