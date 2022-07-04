خبر في الجول - اجتماع في الإسماعيلي لتحديد مصير الجمل.. ودراسة أسماء المرشحين لخلافته

يعقد مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومي اجتماعا هاما مساء اليوم الإثنين لمناقشة مصير الجهاز الفني.

وعلم FilGoal.com أن حمزة الجمل المدير الفني اعتذر لمجلس إدارة النادي عن عدم استكمال مهمته مع الفريق الأصفر. (طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يناقش مجلس إدارة الإسماعيلي خلال الاجتماع مصير الجهاز الفني وحمزة الجمل الذي تقدم بالاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه.

كما سيتم خلال المؤتمر مناقشة الأسماء المرشحة لخلافة حمزة الجمل في منصب المدير الفني للإسماعيلي والكشف عنها للجمهور.

وخسر الإسماعيلي أمام غزل المحلة في نصف نهائي كأس الرابطة بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 2-2.

وتولى حمزة الجمل تدريب الإسماعيلي خلفا لـ حمد إبراهيم المدير الفني السابق للفريق.

وقاد الجمل الدراويش في 6 مباريات خلال مسابقة الدوري، حقق الفوز مرتين، وتعادل في 3 مباريات، وخسر لقاء واحد أمام الزمالك.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة من 22 مباراة.

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