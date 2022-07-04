دورة البحر المتوسط - البرونزية الـ20.. أية شحاته تضيف ميدالية مصرية جديدة

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 17:32

كتب : FilGoal

أية شحاته

حصدت أية شحاتة لاعبة التايكوندو المصرية على ميدالية برونزية تضاف لرصيد البعثة في دورة ألعاب البحر المتوسط 2022.

وحققت أيه برونزية منافسات وزن تحت 67 كجم بعد الخسارة من الكرواتية ماتيا يليتش 8-5 في نصف النهائي.

ورفعت أيه رصيد البعثة المصرية إلى 45 ميدالية بواقع 11 ذهبية - 14 فضية - 20 برونزية لتصل مصر إلى المركز السابع في جدول الترتيب.

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وضمنت البعثة المصرية اليوم الإثنين أربع ميداليات جديدة بينهم ثلاثة سيتم تحقيقهم في نهاية اليوم.

إذ بلغ منتخب رجال اليد نهائي المنافسات بعد الفوز على مقدونيا بنتيجة 34-20 ليضمن بذلك ميدالية سيتم تحديدها يوم الأربعاء.

كما تأهل سيف عيسى إلى نصف نهائي منافسات التايكوندو ليضمن ميدالية لمصر، وتقام مباراته الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة.

أما في سلاح الإيبيه فتأهل محمد السيد إلى نصف النهائي والمقرر إقامته 5:50 مساء اليوم.

وتقام دورة ألعاب البحر المتوسط في مدية وهران الجزائرية في الفترة ما بين 25 يونيو إلى 5 يوليو الجاري.

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