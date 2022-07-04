الإعارات لا تتوقف.. مهاجم إنتر الشاب ينتقل إلى أندرلخت

أعلن نادي أندرلخت البلجيكي عن تعاقده مع سيباستيانو إسبوسيتو قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي.

ويلعب إسبوسيتو معارًا طوال الموسم المقبل من إنتر إلى أندرلخت.

ويتضمن العقد بند إمكانية الشراء في نهاية العقد، ويحق لـ أندرلخت تفعيله مقابل 10 ملايين يورو وفقًا للصحفي الإيطالي نيكولو شيرا.

ووفقًا لنفس الصحفي، فإن إنتر سيحق له استعادة اللاعب مقابل 11,5 ملايين يورو لو فعّل أندرلخت بند الشراء.

Now it’s official! Sebastiano #Esposito to #Anderlecht from #Inter on loan with option to buy (€10M). Inter will have a buy-back clause (€11,5M). Confirmed! #transfers pic.twitter.com/V4fnOgihVb — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 4, 2022

إسبوسيتو (20 عامًا) انضم إلى ناشئي إنتر قادمًا من بريشيا في 2014.

وتم تصعيد إسبوسيتو للفريق الأول لـ إنتر في 2019 وخاض معه إجمالًا 15 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا، وظهر في مباراة برشلونة بدوري أبطال أوروبا لنفس العام.

وخرج إسبوسيتو معارًا لـ سبال ثم فينيزيا وأخيرًا بازل السويسري في الموسم الماضي.

ونجح إسبوسيتو في تسجيل 7 أهداف وصناعة 9 بقميص بازل في مختلف البطولات الموسم الماضي.

ويتواجد إسبوسيتو في منتخب إيطاليا للشباب تحت 21 عامًا، ومثّل مختلف الفئات العمرية للأتزوري.

وبات المهاجم الإيطالي الشاب ثالث الصفقات الصيفية لـ أندرلخت بعد الإكوادوري نيلسون أنجولو، والنيجيري إسحاق عبد الرزاق.

طالع أيضا:

إيفونا يعود للدوري المصري

مرتضى يكشف مصير أبو جبل

تطور جديد في مصير موليكا

مانشستر سيتي يضم نجم إنجلترا

صفقة مدوية بين عملاقي الدوري الإنجليزي