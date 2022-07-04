الإعارات لا تتوقف.. مهاجم إنتر الشاب ينتقل إلى أندرلخت

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 16:55

كتب : FilGoal

سيباستيانو إسبوسيتو - أندرلخت

أعلن نادي أندرلخت البلجيكي عن تعاقده مع سيباستيانو إسبوسيتو قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي.

ويلعب إسبوسيتو معارًا طوال الموسم المقبل من إنتر إلى أندرلخت.

ويتضمن العقد بند إمكانية الشراء في نهاية العقد، ويحق لـ أندرلخت تفعيله مقابل 10 ملايين يورو وفقًا للصحفي الإيطالي نيكولو شيرا.

ووفقًا لنفس الصحفي، فإن إنتر سيحق له استعادة اللاعب مقابل 11,5 ملايين يورو لو فعّل أندرلخت بند الشراء.

إسبوسيتو (20 عامًا) انضم إلى ناشئي إنتر قادمًا من بريشيا في 2014.

وتم تصعيد إسبوسيتو للفريق الأول لـ إنتر في 2019 وخاض معه إجمالًا 15 مباراة سجل خلالها هدفا وحيدا، وظهر في مباراة برشلونة بدوري أبطال أوروبا لنفس العام.

وخرج إسبوسيتو معارًا لـ سبال ثم فينيزيا وأخيرًا بازل السويسري في الموسم الماضي.

ونجح إسبوسيتو في تسجيل 7 أهداف وصناعة 9 بقميص بازل في مختلف البطولات الموسم الماضي.

ويتواجد إسبوسيتو في منتخب إيطاليا للشباب تحت 21 عامًا، ومثّل مختلف الفئات العمرية للأتزوري.

وبات المهاجم الإيطالي الشاب ثالث الصفقات الصيفية لـ أندرلخت بعد الإكوادوري نيلسون أنجولو، والنيجيري إسحاق عبد الرزاق.

طالع أيضا:

إيفونا يعود للدوري المصري

مرتضى يكشف مصير أبو جبل

تطور جديد في مصير موليكا

مانشستر سيتي يضم نجم إنجلترا

صفقة مدوية بين عملاقي الدوري الإنجليزي

أندرلخت إنتر ميلان
نرشح لكم
بعد تغيبه عن معسكر مانشستر.. رونالدو يصل مقر تدريبات منتخب البرتغال ملاك مانشستر سيتي يشترون ناديا إيطاليا مدير بايرن يرد على تقارير اهتمام ناديه بضم كريستيانو رونالدو ثورة فان نيستلروي مستمرة.. أيندهوفن يتعاقد مع لاعب وسط هولندا خبر في الجول – تصريح العمل يعطل انضمام موليكا لـ بيرنلي.. وعملاقا تركيا يدخلان على الخط أندري جراي يرحل عن واتفورد ويطير إلى الدوري اليوناني تقرير: أرسنال يكافح من أجل إيجاد ناد لـ بيبي فيدال يقترب من الانضمام لصفوف فلامنجو البرازيلي
أخر الأخبار
موسيماني: الأهلي لديه الآن مدرب أوروبي متمرس وعلى الجميع دعمه 41 ثاتيه | الكرة المصرية
بعد تغيبه عن معسكر مانشستر.. رونالدو يصل مقر تدريبات منتخب البرتغال 9 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الإعارات لا تتوقف.. مهاجم إنتر الشاب ينتقل إلى أندرلخت 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
كلوب: فابيو كارفايو سيحتاج لبعض الوقت للتأقلم مع ليفربول.. ولكن 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
انطلاق استعدادات ليفربول للموسم الجديد بدون صلاح 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الصفقات المجانية تتهاطل.. برشلونة يضم كريستينسن ساعة | الدوري الإسباني
في الجول يكشف سبب غياب الشحات وعبد المنعم عن مواجهة الأهلي ضد الجونة ساعة | الكرة المصرية
دورة البحر المتوسط - برونزية في رفع الأثقال.. وضمان أربع ميداليات جديدة ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك 4 لقطات من مران سواريش الأول في الأهلي.. جلسة مع أفشة وطلب وحضور أسطورة