الصفقات المجانية تتهاطل.. برشلونة يضم كريستينسن

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 16:18

كتب : FilGoal

أندرياس كريستينسن - برشلونة

أعلن نادي برشلونة عن تعاقده مع الدنماركي أندرياس كريستينسن في صفقة انتقال حر.

وانضم كريستينسن مجانًا إلى برشلونة بعد نهاية عقده مع ناديه السابق تشيلسي.

ووقّع كريستينسن على عقد يربطه بـ برشلونة لمدة 4 مواسم مقبلة.

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ويبلغ الشرط الجزائي في عقد كريستينسن مع برشلونة نصف مليار يورو.

وبات كريستينسن ثاني لاعب دنماركي في قائمة برشلونة الحالية بعد مارتن برايثوايت.

ويعد كريستينسن خامس لاعب دنماركي عموما في تاريخ برشلونة بعد آلان سيمونسين ومايكل لاودروب وروني إكيلوند وبرايثوايت.

ويأتي ذلك بعد حوالي ساعتين من إعلان برشلونة عن تعاقده مع الإيفواري فرانك كيسي في صفقة مجانية أيضًا بعد نهاية عقده مع ميلان.

وذكر برشلونة أن تقديم كريستينسن للجماهير والصحافة سيتم في مدينة جوان جامبر الرياضية يوم الخميس المقبل.

كريستينسن (26 عامًا) انضم إلى تشيلسي في عمر مبكر عام 2012، ولعب معارًا إلى بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني بين 2015 و2017.

قلب الدفاع الدنماركي خاض مع تشيلسي 160 مباراة وفاز معه بدوري أبطال أوروبا 2021، والدوري الأوروبي 2019، وكأس السوبر الأوروبي 2021، وكأس العالم للأندية 2021، لكنه لم يحصد معه أي لقب محلي.

ويمتلك كريستينسن 57 مباراة دولية مع منتخب الدنمارك وشارك معه في كأس العالم 2018، كما كان عنصرًا أساسيًا في وصوله لنصف نهائي يورو 2020 وسجّل هدفًا جميلًا أمام روسيا في الدور الأول.

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