دورة البحر المتوسط - برونزية في رفع الأثقال.. وضمان أربع ميداليات جديدة

حصد أحمد علي لاعب رفع الأثقال المصري على ميدالية برونزية تضاف لرصيد البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط 2022.

وحقق علي برونزية منافسات الكلين لوزن 102 كجم.

ونجح علي في رفع ثقال بـ 208 كجم ليضمن البرونزية بعد أن حقق خامس منافسات الخطف.

video:1

أحمد علي لاعب منتخب مصر لرفع الاثقال ينجح في رفع ثقل وزن 208 كجم في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط pic.twitter.com/RsRRTAtWrW — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 4, 2022

ورفع علي رصيد البعثة المصرية إلى 44 ميدالية بواقع 11 ذهبية - 14 فضية - 19 برونزية لتصل مصر إلى المركز السابع في جدول الترتيب.

وضمنت البعثة المصرية اليوم الإثنين أربع ميداليات جديدة بينهم ثلاثة سيتم تحقيقهم في نهاية اليوم.

إذ بلغ منتخب رجال اليد نهائي المنافسات بعد الفوز على مقدونيا بنتيجة 34-20 ليضمن بذلك ميدالية سيتم تحديدها يوم الأربعاء.

كما تأهل سيف عيسى إلى نصف نهائي منافسات التايكوندو ليضمن ميدالية لمصر، وتقام مباراته الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة.

وتأهلت آية شحاتة إلى نصف نهائي التايكوندو وتلعب مباراتها في الخامسة مساء.

أما في سلاح الإيبيه فتأهل محمد السيد إلى نصف النهائي والمقرر إقامته 5:50 مساء اليوم.

طالع أيضا:

إيفونا يعود للدوري المصري

مرتضى يكشف مصير أبو جبل

تطور جديد في مصير موليكا

مانشستر سيتي يضم نجم إنجلترا

صفقة مدوية بين عملاقي الدوري الإنجليزي