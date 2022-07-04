دورة البحر المتوسط - برونزية في رفع الأثقال.. وضمان أربع ميداليات جديدة
الإثنين، 04 يوليه 2022 - 16:00
كتب : FilGoal
حصد أحمد علي لاعب رفع الأثقال المصري على ميدالية برونزية تضاف لرصيد البعثة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط 2022.
وحقق علي برونزية منافسات الكلين لوزن 102 كجم.
ونجح علي في رفع ثقال بـ 208 كجم ليضمن البرونزية بعد أن حقق خامس منافسات الخطف.
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أحمد علي لاعب منتخب مصر لرفع الاثقال ينجح في رفع ثقل وزن 208 كجم في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط pic.twitter.com/RsRRTAtWrW— OnTime Sports (@ONTimeSports) July 4, 2022
ورفع علي رصيد البعثة المصرية إلى 44 ميدالية بواقع 11 ذهبية - 14 فضية - 19 برونزية لتصل مصر إلى المركز السابع في جدول الترتيب.
وضمنت البعثة المصرية اليوم الإثنين أربع ميداليات جديدة بينهم ثلاثة سيتم تحقيقهم في نهاية اليوم.
إذ بلغ منتخب رجال اليد نهائي المنافسات بعد الفوز على مقدونيا بنتيجة 34-20 ليضمن بذلك ميدالية سيتم تحديدها يوم الأربعاء.
كما تأهل سيف عيسى إلى نصف نهائي منافسات التايكوندو ليضمن ميدالية لمصر، وتقام مباراته الساعة 6:30 مساء بتوقيت القاهرة.
وتأهلت آية شحاتة إلى نصف نهائي التايكوندو وتلعب مباراتها في الخامسة مساء.
أما في سلاح الإيبيه فتأهل محمد السيد إلى نصف النهائي والمقرر إقامته 5:50 مساء اليوم.
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