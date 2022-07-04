"سوق انتقالات لويز".. بيتيس يعلن ضم مدافع لاتسيو

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 15:45

كتب : FilGoal

لويز فيليبي - بيتيس

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني عن تعاقده مع لويز فيليبي قادمًا من لاتسيو الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية.

وانضم لويس فيليبي إلى بيتيس بعد نهاية عقده مع نسور العاصمة الإيطالية.

ووقّع لويز فيليبي على عقد لمدة 5 مواسم مع الفريق الأندلسي.

وقدّم بيتيس صفقته الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل طريف في إسقاط على كون المدافع الإيطالي هو ثاني لاعب يُدعى لويز ينضم للفيرديبلانكوس في سوق الانتقالات بعد لويز هنريكي.

وبات لويز فيليبي ثالث صفقة صيفية عمومًا لـ بيتيس بعد البرازيلي الآخر ويليان جوزيه الذي انضم بشكل نهائي من ريال سوسيداد بعد أن لعب معارا الموسم الماضي لـ بيتيس.

لويز فيليبي (25 عامًا) وُلد في ساو باولو بالبرازيل، وبدأ مسيرته مع فريق إيتوانو، قبل أن ينضم إلى لاتسيو في 2016.

ولعب لويز فيليبي معارًا لـ ساليرنيتانا في موسمه الأول، قبل أن يعود ليقضي سنوات في قلب دفاع لاتسيو.

وخاض لويز فيليبي 144 مباراة بقميص لاتسيو، سجل خلالها هدفين وصنع 5 أهداف وفاز بكأس إيطاليا مرة وبكأس السوبر الإيطالي مرتين.

وحصل لويز فيليبي على جواز سفر إيطالي ليتمكن من المشاركة بقميص منتخب إيطاليا وهو ما تحقق في توقف يونيو الماضي عندما شارك أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية.

واحتل ريال بيتيس المركز الخامس في الدوري الإسباني الموسم الماضي، ويخوض منافسات الدوري الأوروبي في الموسم الجديد.

طالع أيضا:

إيفونا يعود للدوري المصري

مرتضى يكشف مصير أبو جبل

تطور جديد في مصير موليكا

مانشستر سيتي يضم نجم إنجلترا

صفقة مدوية بين عملاقي الدوري الإنجليزي

لويز فيليبي لاتسيو بيتيس
نرشح لكم
"لاعب الوسط الكامل".. برشلونة يعلن ضم فرانك كيسي لابورتا: هذا شرط بقاء دي يونج.. وقرار ديمبيلي بين يديه سيواصل بعد الـ40.. رايو فايكانو يتعاقد مع دييجو لوبيز بعد 6 مواسم.. أتليتكو مدريد يعلن رحيل فرساليكو بعد عامين في المنزل.. ولاية ثالثة لـ فالفيردي مع أتليتك بلباو تسريبات جديدة تهز إسبانيا.. راموس طلب الفوز بالكرة الذهبية 2019 موندو ديبورتيفو: لينجليه اختار توتنام سبورت: موراتا قرر البقاء مع أتليتكو مدريد
أخر الأخبار
في الجول يكشف سبب غياب الشحات وعبد المنعم عن مواجهة الأهلي ضد الجونة 6 دقيقة | الكرة المصرية
دورة البحر المتوسط - برونزية في رفع الأثقال.. وضمان أربع ميداليات جديدة 17 دقيقة | رياضات أخرى
ملاك مانشستر سيتي يشترون ناديا إيطاليا 18 دقيقة | الكرة الأوروبية
"سوق انتقالات لويز".. بيتيس يعلن ضم مدافع لاتسيو 31 دقيقة | الدوري الإسباني
دورة البحر المتوسط - الثالثة تاريخيا.. منتخب اليد يضمن ميدالية لـ مصر بالتأهل إلى النهائي 44 دقيقة | رياضات أخرى
أشرف صبحي يعلق على فيديو محمود حسني ورفع الأثقال في غرفة من طوب أحمر ساعة | رياضات أخرى
مدير بايرن يرد على تقارير اهتمام ناديه بضم كريستيانو رونالدو ساعة | الكرة الأوروبية
قائمة الأهلي – عودة محمد محمود وغياب الشحات وعبد المنعم أمام الجونة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك 4 لقطات من مران سواريش الأول في الأهلي.. جلسة مع أفشة وطلب وحضور أسطورة