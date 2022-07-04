"سوق انتقالات لويز".. بيتيس يعلن ضم مدافع لاتسيو

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني عن تعاقده مع لويز فيليبي قادمًا من لاتسيو الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية.

وانضم لويس فيليبي إلى بيتيس بعد نهاية عقده مع نسور العاصمة الإيطالية.

ووقّع لويز فيليبي على عقد لمدة 5 مواسم مع الفريق الأندلسي.

📣 OFICIAL | Luiz Felipe, nuevo jugador del Real Betis ✍😊 ¡Qué ganas teníamos de este momento! 👋🆕 ➡ https://t.co/mbgIvSMv11 pic.twitter.com/i99ewKeGjx — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 4, 2022

وقدّم بيتيس صفقته الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل طريف في إسقاط على كون المدافع الإيطالي هو ثاني لاعب يُدعى لويز ينضم للفيرديبلانكوس في سوق الانتقالات بعد لويز هنريكي.

👉👈💚😆 De Luiz a Luiz y tiro porque me toca. pic.twitter.com/HOfDrhMaLc — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) July 4, 2022

وبات لويز فيليبي ثالث صفقة صيفية عمومًا لـ بيتيس بعد البرازيلي الآخر ويليان جوزيه الذي انضم بشكل نهائي من ريال سوسيداد بعد أن لعب معارا الموسم الماضي لـ بيتيس.

لويز فيليبي (25 عامًا) وُلد في ساو باولو بالبرازيل، وبدأ مسيرته مع فريق إيتوانو، قبل أن ينضم إلى لاتسيو في 2016.

ولعب لويز فيليبي معارًا لـ ساليرنيتانا في موسمه الأول، قبل أن يعود ليقضي سنوات في قلب دفاع لاتسيو.

وخاض لويز فيليبي 144 مباراة بقميص لاتسيو، سجل خلالها هدفين وصنع 5 أهداف وفاز بكأس إيطاليا مرة وبكأس السوبر الإيطالي مرتين.

وحصل لويز فيليبي على جواز سفر إيطالي ليتمكن من المشاركة بقميص منتخب إيطاليا وهو ما تحقق في توقف يونيو الماضي عندما شارك أمام ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية.

واحتل ريال بيتيس المركز الخامس في الدوري الإسباني الموسم الماضي، ويخوض منافسات الدوري الأوروبي في الموسم الجديد.

طالع أيضا:

إيفونا يعود للدوري المصري

مرتضى يكشف مصير أبو جبل

تطور جديد في مصير موليكا

مانشستر سيتي يضم نجم إنجلترا

صفقة مدوية بين عملاقي الدوري الإنجليزي