أشرف صبحي يعلق على فيديو محمود حسني ورفع الأثقال في غرفة من طوب أحمر

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 15:14

كتب : FilGoal

محمود حسني

شدد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على جودة الدعم الذي يحظى به الرياضيون المصريون في مختلف الألعاب.

وصرّح صبحي عبر راديو 9090: "محمود حسني ظهر في فيديو يتدرب في غرفة، لا بأس بذلك فهو يتدرب بشكل إضافي بشكل فردي، لكنه جزء من مشروع قومي ويتدرب في أماكن أفضل ويحصل على راتب من صغره".

وأكد: "لا يصح أن يقول إنه يتدرب في هذا المكان ورغم ذلك حصد ميدالية".

وكان محمود حسني قد ظفر بثلاث ميداليات ذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين قبل عدة أسابيع.

وسُئل صبحي عن استعداد وزارة الشباب والرياضة لتحمل جزء من راتب المدير الفني الأجنبي المقبل لمنتخب مصر.

وقال صبحي: "الوزارة مستعدة لتحمل جزء من راتب المدير الفني الأجنبي بشرط أن يكون مشروعًا وقائم على دراسة".

وأضاف: "لدينا متنفس من الوقت ولسنا مستعجلين، بالتأكيد سأساعد معهم لأنه منتخب مصر وذلك دوري".

ويستمر سعي اتحاد الكرة المصري للتعاقد مع مدير فني أجنبي بعد توجيه الشكر لإيهاب جلال.

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محمود حسني وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي
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