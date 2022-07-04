يد - تونس تستضيف بطولة العرب المؤهلة لمونديال الأندية "سوبر جلوب"

أعلن الاتحاد العربي لكرة اليد استضافة تونس للبطولة العربية للأندية أبطال الدوري والكأس 2022.

وتقام البطولة بالصالات التونسية في الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر المقبل.

ويتأهل الفائز باللقب لبطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامتها بالسعودية أكتوبر المقبل.

الاتحاد العربي لكرة اليد أعلن الشهر الماضي عن موافقة حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي على مشاركة بطل العرب في النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية.

ويمثل مصر في بطولة كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقبلة والمقرر إقامتها في أكتوبر بالسعودية فريق الأهلي المصري بعد فوزه بالسوبر الإفريقي.

وقال الاتحاد العربي لكرة اليد في بيانه: "وافق الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى على مقترح فاضل بن علي آل نمر رئيس الاتحاد العربي بمنح بطل العرب للبطولة المقبلة بطاقة التأهل المباشر إلى كأس العالم للأندية والتي ستقام في أكتوبر بالمملكة العربية السعودية".

وأضاف البيان "تقام البطولة العربية خلال الفترة من 25 أغسطس إلى 4 سبتمبر، كما يتأهل بطل السوبر العربي 2023 إلى نفس البطولة في النسخة المقبلة من سوبر جلوب 2023".

وأوضح "تهدف الفكرة إلى رفع مستوى المنافسة في البطولات العربية المقبلة بالإضافة إلى جعلها مطمع للأندية العربية للوصول إلى المحفل العالمي والذي يضم نخبة الفرق وأبطال قارات العالم".

واختتم "يتقدم رئيس الاتحاد العربي بجزيل الشكر والامتنان لحسن مصطفى وكافة أعضاء الاتحاد الدولي لكرة اليد على قبول المقترح لتطوير البطولات العربية".

وكانت النسخة الأخيرة قد شهدت مشاركة 10 أندية بينهما ناديين عن طريق بطاقة الدعوة.

بعدها قال أحمد مرتضى المشرف على ألعاب الصالات بنادي الزمالك لـ FilGoal.com: "علمنا بالقرار وسندرس أمر المشاركة في البطولة العربية".

وتأكد صعود 7 أندية بشكل رسمي إلى منافسات كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في أكتوبر بمدينة جدة السعودية.

وكان الاتحاد السعودي لكرة اليد قد أعلن مشاركة كل من مضر والخليج لتمثيل السعودية منظم البطولة في النسخة المقبلة.

وتأتي الفرق المتأهلة كالآتي:

- ماجديبورج الألماني (حامل لقب النسخة الأخيرة)

- الأهلي المصري (بطل السوبر الإفريقي)

- برشلونة الإسباني (بطل أوروبا)

- تاوباتي البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)

- مضر (ممثل السعودية)

- الخليج (ممثل السعودية)

- الكويت (بطل آسيا)

ويتبقى 3 مقاعد لكل من:

- بطل أمريكا الشمالية (يتحدد في أغسطس)

- بطل أوقيانوسيا

- بطل كأس العرب (يتحدد 27 سبتمبر)

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