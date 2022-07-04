أستون فيلا يوجه الشكر لـ تريزيجيه.. والجناح المصري يرد

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 14:18

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه - أستون فيلا

وجه نادي أستون فيلا الشكر للاعبه المصري محمود حسن "تريزيجيه" الذي أتم انتقاله إلى طرابزون سبور التركي.

تريزيجيه

النادي : طرابزون سبور

وانضم تريزيجيه إلى بطل الدوري التركي حتى صيف 2026 بشكل رسمي.

وأفاد أستون فيلا عبر موقعه "شكرا لك تريزيجيه على الأهداف المهمة واللحظات الكبيرة التي كنا في أمس الحاجة إليها".

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وأضاف "يود النادي أن يشكر تريزيجيه على خدماته ويتمنى له كل التوفيق في مسيرته المستقبلية".

ورد تريزيجيه على النادي عبر حسابه الشخصي على تويتر قائلا "أشكركم على كل شيء.. وأتمنى لكم كل التوفيق في المستقبل".

فيما نشر طرابزون سبور مقطع مصور لتريزيجيه وهو يرتدي القميص رقم 88.

وجاءت تفاصيل عقود طرابزون مع أستون فيلا وتريزيجيه على النحو التالي:

- قيمة الصفقة 4 ملايين يورو.

- سيدفعها طرابزون سبور لأستون فيلا على 4 أقساط، مليون يورو كل موسم.

- يدفع طرابزون لأستون فيلا 10% من قيمة بيع أو إعارة تريزيجيه لأي فريق آخر.

- تريزيجيه وقع على عقد يربطه بطرابزون سبور لمدة 4 سنوات.

- حسب الاتفاق المبرم مع اللاعب، يبلغ راتبه السنوي مليون و550 ألف يورو.

- يزيد الراتب بنسبة 5٪ سنويا.

وقال تريزيجيه في تصريحات لوسائل الإعلام التركية عند وصوله لتركيا: "أنا سعيد للغاية بهذه الخطوة. أريد أن أفوز بالبطولات مرة أخرى".

وأضاف "طرابزون سبور يضم أكثر من لاعب جيد، ومدربه جيد جدا".

ونشرت وسائل الإعلام التركية لقطات لوصول تريزيجيه مع وكيله كريستيان إيميلي إلى مطار اسطنبول في الساعات الأولى من صباح الأحد.

وخضع تريزيجيه يوم الأحد للكشف الطبي قبل توقيع العقود بشكل رسمي مع بطل الدوري التركي.

ونشرت جريدة فاناتيك صورة لتريزيجيه مع أحمد أوغلو رئيس طرابزون سبور.

ولعب تريزيجيه النصف الثاني من الموسم معارا إلى باشاك شهير التركي ليشارك معه في 13 مباراة، سجل خلالها ستة أهداف وصنع أربعة آخرين.

تريزيجيه انتقل لصفوف أستون فيلا قادما من قاسم باشا التركي في يوليو 2019 ليشارك مع الفيلانز في 64 مباراة، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

وسبق لـ تريزيجيه خوض تجربة ناجحة في الملاعب التركية رفقة قاسم باشا بين 2017 و2019 قبل أن يتحوّل للدوري الإنجليزي.

ويشارك طرابزون سبور في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد تتويجه بالدوري التركي الموسم الماضي.

وفاز طرابزون سبور بالدوري للمرة السابعة في تاريخه والأولى منذ عام 1984.

تريزيجيه ليس أول مصري يلعب في صفوف طرابزون سبور، فقد سبقه أيمن عبد العزيز وسيد معوض.

اللاعب صاحب الـ27 عامًا تعرض لقطع في الرباط الصليبي العام الماضي، مما أبعده عن الملاعب لعدة أشهر وأفقده مكانه الأساسي في أستون فيلا.

وخاض تريزيجيه مع أستون فيلا 64 مباراة، سجل خلالها 9 أهداف وصنع 5.

وقاد تريززيجيه أستون فيلا لخوض نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، بالإضافة إلى البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسمه الأول مع الفريق.

ولعب تريزيجيه 56 مباراة دولية مع منتخب مصر سجل خلالها 8 أهداف، وقاده لوصافة كأس الأمم الإفريقية مرتين، بالإضافة إلى المشاركة في كأس العالم 2018.

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