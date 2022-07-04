رئيس أسوان لـ في الجول: سنتعاقد مع 15 صفقة جديدة وإيفونا البداية.. واستمرار 12 لاعب

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 13:55

كتب : رضا السنباطي

إيفونا - أسوان

قرر مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة الشافعي صالح استمرار 12 لاعب من الفريق الصاعد إلى الدوري الممتاز والتعاقد مع 15 صفقة جديدة في تدعيمات الموسم الجديد.

ماليك إيفونا

النادي : أسـوان

أسـوان

وأعلن نادي أسوان صباح اليوم الإثنين التعاقد مع ماليك إيفونا محترف الأهلي السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وقال الشافعي صالح لـ FilGoal.com: "استقر مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين ولجنة الكرة على استمرار 12 لاعب من الصاعدين إلى الدوري الممتاز".

أخبار متعلقة
العودة إلى الدوري المصري.. أسوان يضم إيفونا في صفقة انتقال حر أسوان: إقناع ربيع ياسين لم يستغرق وقتا.. والمدرب يقدر الموارد المتاحة ربيع ياسين يتولى قيادة أسوان هيثم عرابي: هذه حقيقة رحيل بيبو عن أسوان.. ورضا شحاتة ضمن أولويتنا

وكشف "يأتي ذلك بالإضافة إلى تصعيد ثلاثة لاعبين من قطاع الناشئين".

وأوضح رئيس أسوان "يستعد النادي للتعاقد مع 15 صفقة جديدة ضمن تدعيمات الموسم الجديد".

وتأهل نادي أسوان إلى الدوري الممتاز ممثلا عن مجموعة الصعيد.

وتابع الشافعي صالح "إيفونا أول صفقات الموسم الجديد بعد الخضوع للكشف الطبي، وجميع الصفقات ستخضع لفحص طبي حتى لا نتحمل عبء قيد لاعب لا يتم الاستفادة منه".

وعن الجهاز الفني أوضح "يستمر أحمد مصطفى بيبو الصاعد بالفريق إلى الممتاز ضمن جهاز ربيع ياسين".

واختتم تصريحاته "حصل بيبو على العديد من العروض من أندية الدرجة الثانية ولكنه مستمر بجانب زيزو حشمت وأحمد مارادونا وحمادة السيد".

طالع أيضا:

إيفونا يعود للدوري المصري

مرتضى يكشف مصير أبو جبل

تطور جديد في مصير موليكا

مانشستر سيتي يضم نجم إنجلترا

صفقة مدوية بين عملاقي الدوري الإنجليزي

إيفونا أسوان الدوري المصري
نرشح لكم
معوض: أعتز بحديث سواريش معي لكن ذلك نقطة في بحر مما أطمح له.. وعقلية صلاح قدوة لي مصيلحي: أقول لجماهير الاتحاد الغاضبة إن مبارياتنا أمام الأندية الجماهيرية تقام في برج العرب العودة إلى الدوري المصري.. أسوان يضم إيفونا في صفقة انتقال حر مرتضى: أغلقنا صفحة أبو جبل وطارق حامد.. وما الضرر من إلغاء الدوري بعد تأهل الزمالك والأهلي؟ حوار - أحمد دياب: الجماهير لا تملأ السعة المتاحة.. أشجع الإسماعيلي ولست مسؤولا في نادي فيوتشر رومانو: مانشستر يونايتد حسم صفقة مالاسيا.. الإعلان قريب كأس الرابطة - فيوتشر يجتاز إنبي والبلعوطي ويتأهل إلى النهائي الكومي لـ في الجول: الإسماعيلي أتعب أعصابي.. ولا أعلم لماذا يهدر عبد الرحمن مجدي "وقت الجد"
أخر الأخبار
ذا أثليتك: إريكسن يوافق على الانضمام لـ مانشستر يونايتد 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر كرة يد البحر المتوسط - مصر (4)-(1) مقدونيا.. الشوط الأول من نصف النهائي 14 دقيقة | رياضات أخرى
رئيس أسوان لـ في الجول: سنتعاقد مع 15 صفقة جديدة وإيفونا البداية.. واستمرار 12 لاعب 17 دقيقة | الكرة المصرية
ذا أثليتك تكشف خفايا ما دار قبل تجديد صلاح لعقده مع ليفربول.. وموقف برشلونة 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
"لاعب الوسط الكامل".. برشلونة يعلن ضم فرانك كيسي 24 دقيقة | الدوري الإسباني
ثورة فان نيستلروي مستمرة.. أيندهوفن يتعاقد مع لاعب وسط هولندا 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
معوض: أعتز بحديث سواريش معي لكن ذلك نقطة في بحر مما أطمح له.. وعقلية صلاح قدوة لي 49 دقيقة | الكرة المصرية
مصيلحي: أقول لجماهير الاتحاد الغاضبة إن مبارياتنا أمام الأندية الجماهيرية تقام في برج العرب 57 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 الملك باق على عرشه.. صلاح يجدد تعاقده مع ليفربول 3 مصدر مقرب من كهربا يكشف لـ في الجول سبب تواجده في استاد القاهرة وقت مباراة الزمالك 4 لقطات من مران سواريش الأول في الأهلي.. جلسة مع أفشة وطلب وحضور أسطورة