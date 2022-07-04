رئيس أسوان لـ في الجول: سنتعاقد مع 15 صفقة جديدة وإيفونا البداية.. واستمرار 12 لاعب

قرر مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة الشافعي صالح استمرار 12 لاعب من الفريق الصاعد إلى الدوري الممتاز والتعاقد مع 15 صفقة جديدة في تدعيمات الموسم الجديد.

ماليك إيفونا النادي : أسـوان أسـوان

وأعلن نادي أسوان صباح اليوم الإثنين التعاقد مع ماليك إيفونا محترف الأهلي السابق لمدة موسمين في صفقة انتقال حر.

وقال الشافعي صالح لـ FilGoal.com: "استقر مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة ربيع ياسين ولجنة الكرة على استمرار 12 لاعب من الصاعدين إلى الدوري الممتاز".

وكشف "يأتي ذلك بالإضافة إلى تصعيد ثلاثة لاعبين من قطاع الناشئين".

وأوضح رئيس أسوان "يستعد النادي للتعاقد مع 15 صفقة جديدة ضمن تدعيمات الموسم الجديد".

وتأهل نادي أسوان إلى الدوري الممتاز ممثلا عن مجموعة الصعيد.

وتابع الشافعي صالح "إيفونا أول صفقات الموسم الجديد بعد الخضوع للكشف الطبي، وجميع الصفقات ستخضع لفحص طبي حتى لا نتحمل عبء قيد لاعب لا يتم الاستفادة منه".

وعن الجهاز الفني أوضح "يستمر أحمد مصطفى بيبو الصاعد بالفريق إلى الممتاز ضمن جهاز ربيع ياسين".

واختتم تصريحاته "حصل بيبو على العديد من العروض من أندية الدرجة الثانية ولكنه مستمر بجانب زيزو حشمت وأحمد مارادونا وحمادة السيد".

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