"لاعب الوسط الكامل".. برشلونة يعلن ضم فرانك كيسي

أعلن نادي برشلونة عن تعاقده مع فرانك كيسي قادمًا من ميلان في سوق الانتقالات الصيفية.

ووقّع كيسي على عقد يربطه بـ برشلونة لمدة 4 مواسم، أي حتى 2026.

وينضم كيسي إلى برشلونة مجانًا بعد انتهاء عقده مع ميلان، ويتم تقديمه رسميًا للجمهور الصحافة يوم الأربعاء المقبل في مدينة جوان جامبر الرياضية.

وذكر برشلونة أن عقد كيسي يحتوي على شرط جزائي يبلغ نصف مليار يورو.

وبات كيسي ثاني لاعب إيفواري في تاريخ برشلونة بعد يايا توريه، كما صار ثاني لاعب إفريقي في فريق برشلونة الحالي بعد الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، مع وجود المغربي عبد الصمد الزلزولي في الفريق الرديف.

ويُنتظَر أن يعلن برشلونة عن صفقة الدنماركي أندرياس كريستينسن القادم من تشيلسي أيضًا بشكل مجاني.

✍️ Barça sign Franck Kessie until 2026! — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 4, 2022

كيسي (25 عامًا) قضى 5 مواسم في ميلان وخاض معه 223 مباراة سجل خلالها 37 هدفا وصنع 16.

وساهم كيسي بشكل مؤثر في تتويج ميلان بالدوري الإيطالي الموسم الماضي لأول مرة منذ 9 سنوات.

"لاعب الوسط الكامل" كما وصفه الحساب الرسمي لـ برشلونة على تويتر، بدأ مسيرته في فريق ستيلا كلوب بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان.

Franck Kessie is ... The Total Midfielder. pic.twitter.com/JRVOQd3TUv — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 4, 2022

وانتقل كيسي إلى الملاعب الأوروبية عبر بوابة أتالانتا الإيطالي في 2015، وخرج منه معارا إلى تشيزينا، قبل أن يتحوّل إلى ميلان على سبيل الإعارة أولًا ثم بشكل نهائي بدايةً من 2019.

ويمتلك كيسي 58 مباراة دولية مع منتخب كوت ديفوار سجل خلالها 6 أهداف، وشارك في كأس الأمم الإفريقية 2017 و2019 و2021.

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