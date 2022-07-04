ثورة فان نيستلروي مستمرة.. أيندهوفن يتعاقد مع لاعب وسط هولندا

أعلن نادي بي إس في أيندهوفن عن تعاقده مع جوس تيل قادمًا من سبارتاك موسكو الروسي.

ووقّع تيل على عقد يربطه بـ أيندهوفن لمدة 4 مواسم في صفقة كلفت النادي الهولندي 4 ملايين يورو وفقا لمجلة "فوتبول إنترناشونال" الهولندية.

ويواصل أيندهوفن تدعيماته القوية في سوق الانتقالات الصيفية تحت قيادة مديره الفني رود فان نيستلروي.

وأعلن أيندهوفن سابقًا عن ضم لوك دي يونج قادمًا من إشبيلية، وحارس المرمى والتر بينيتيز قادمًا من نيس.

كما خطف أيندهوفن الموهبة تشافي سيمونز من باريس سان جيرمان مجانا، وضم الحارس المخضرم بوي فاترمان من كريت اليوناني، كما استعار كي جانا هوفر من ولفرهامبتون الإنجليزي.

وبدأ تيل مسيرته في ناشئي ألكمار وتم تصعيده للفريق الأول في عام 2016 وخاض معه 95 مباراة سجل خلالها 28 هدفا وصنع 12.

لاعب الوسط البالغ 24 عامًا انتقل بعدها إلى سبارتاك موسكو الروسي في 2019 مقابل 18 مليون يورو.

لكنه خرج معارا لـ فرايبورك الألماني ثم فينورد روتردام الهولندي في الموسم الماضي.

وساهم تيل في وصول فينورد لنهائي دوري المؤتمر الموسم الماضي واحتلال المركز الثاني خلف روما البطل.

ويمتلك تيل 5 مباريات دولية مع منتخب هولندا، كما مثل منتخبات شباب هولندا.

واحتل أيندهوفن المركز الثاني في الدوري الهولندي الموسم الماضي وتأهل لتصفيات دوري أبطال أوروبا.

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