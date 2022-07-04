معوض: أعتز بحديث سواريش معي لكن ذلك نقطة في بحر مما أطمح له.. وعقلية صلاح قدوة لي

أعرب مصطفى معوض لاعب بتروجت عن اعتزازه بحديث ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي له والإشادة بمستواه.

وكان الأهلي قد تغلب على بتروجت بهدفين دون مقابل في نصف نهائي النسخة الماضية من كأس مصر في القيادة الأولى للبرتغالي سواريش مع الأحمر.

وقال معوض عبر قناة صدى البلد: "كنا نلعب أمام الأهلي من أجل المنافسة على لقب كأس مصر وليس فقط للتمثيل المشرف".

وأوضح "هيثم شعبان وضع لنا عددا من السيناريوهات المختملة في المباراة بينها تسجيل الأهلي مبكرا مثلما حدث، حتى لا يحصل خوف أو تراجع بعد الهدف".

وعن طموحاته المقبلة كشف "أطمح في التواجد بالدوري الممتاز واللعب لمستويات أعلى دائما، ولدي هدف بالمشاركة مع منتخب مصر وشرف لأي لاعب اللعب لأحد قطبي الكرة المصرية".

وبسؤاله عن تشجيع الأهلي أو الزمالك شدد "كلاعب محترف ليس لدي انتماء لأحدهما حاليا، ولكن نشأت على حب أحدهما تأثرا بوالدي ووالدتي لكن حاليا انتمائي للفريق الذي ألعب له".

وتابع معوض "اتخذ عقلية محمد صلاح مثل أعلى وقدوة، هو اللاعب الأفضل في العالم حاليا".

وعن كوالي حديثه مع سواريش كشف "اعتذر في البداية عن تصريحي بالتحدث مع كيروش بالخطأ في اسم مدرب الأهلي بسبب ضغط المباراة".

وتابع "سواريش تواصل معي عن طريق المترجم وهنأني على أدائي وطالبني بالاستمرار على ذلك لأن هناك متابعة لي الفترة المقبلة".

وواصل معوض "أن يشيد مدرب يمتلك أفضل قائمة في إفريقيا هو أمر يسعدني كثيرا بالتأكيد، الأمر بسيط وسواريش يقدم ثقافة متواجدة في أوروبا وشاهدنا كلوب فعل ذلك أكثر من مرة".

وأضاف مدافع بتروجت "بداية مانويل جوزيه حدث أمر مشابه مع وائل جمعة وأعتقد أن الأمر لا يوجد به مشكلة بل على العكس هي ثقافة رائعة".

وعن تجاوز الأمر سريعا أوضح "تعاملت مع حديث سواريش قدر الإمكان بغلق الصفحة والتركيز في القادم، لم أقدم شيئا حتى الآن وما حدث نقطة في بحر مما أسعى الوصول إليه".

واختتم معوض تصريحاته "من وجهة نظري الشخصية إبراهيم سعيد أفضل مدافع من اللاعبين الذين عاصرتهم وشاهدتهم، أحب تلك النوعية من المدافعين".

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