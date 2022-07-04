مصيلحي: أقول لجماهير الاتحاد الغاضبة إن مبارياتنا أمام الأندية الجماهيرية تقام في برج العرب

أوضح محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري، أن إقامة مباراة فريقه في مواجهة الأهلي على ملعب برج العرب هو قرار أمني.

وصرّح مصيلحي لـ FilGoal.com: "مباريات الاتحاد أمام الأندية الشعبية (الأهلي والزمالك والإسماعيلي والمصري) تقام على برج العرب، بينما بقية مبارياتنا تقام في استاد الإسكندرية".

وأضاف مصيلحي: "هذا وضع قائم منذ 11 عامًا وهي وجهة نظر أمنية".

وتابع: "نرجو من الأمن إعادة النظر في إقامة مباريات الاتحاد أمام الأهلي والزمالك والإسماعيلي على استاد الإسكندرية، هذا حق طبيعي للاتحاد".

وأتم: "أقول للجماهير الغاضبة أن ذلك سبب إقامة مباراتنا المقبلة أمام الأهلي في برج العرب، الإدارة لم تقصر في دورها. هذه وجهة نظر أمنية، مباراة الإسماعيلي والأهلي لا تقام كذلك في استاد الإسماعيلية منذ فترة طويلة".

ويلتقي الأهلي بالاتحاد السكندري في استاد برج العرب في التاسعة مساء الأحد 7 أغسطس ضمن منافسات الجولة 29 للدوري المصري.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في الدوري المصري برصيد 28 نقطة.

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