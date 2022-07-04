دورة البحر المتوسط - رغم احتفالهن ببرونزية 400 م تتابع.. خطأ تقني يستبعد عداءات المغرب

الإثنين، 04 يوليه 2022 - 12:52

كتب : FilGoal

عداءات المغرب

عاشت عداءات منتخب المغرب للعدو مشاعر متضاربة أمس الأحد، خلال سباق 400 متر تتابع في دورة ألعاب البحر المتوسط.

وحلت عداءات المغرب في المركز الثالث بالسباق الذي شاركت فيه آسية رزيقي، وسارة الهاشيمي، ونورة النادي، وسلمى الهلالي.

وبعد احتفالهن بالميدالية، تم اكتشاف وجود خطأ تقني في عملية التتابع، لتُسحَب الميدالية البرونزية من المغرب.

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وحلت إيطاليا في الصدارة وحصدت الذهبية بعد إنهاء السباق في زمن قدره 3:29.93 دقائق.

وجاء رباعي سلوفينيا ثانيا وحصد الفضية بزمن قدره 3:31.51 دقائق.

فيما ظفرت تركيا بالبرونزية بعد استبعاد المغرب، إذ أنهت السباق في 3:43.13 دقائق.

وحل الرباعي الجزائري في المركز الرابع بزمن قدره 3:54.18 دقائق.

أمّا منتخب المغرب فتم استبعاده من السباق دون تسجيل زمن بسبب الخطأ التقني.

ويحتل المغرب المركز 14 في الترتيب الإجمالي حتى اللحظة بدورة ألعاب البحر المتوسط.

وحقق رياضيو المغرب 3 ذهبيات و11 فضية و16 برونزية.

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