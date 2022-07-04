الأول.. فولام يتعاقد مع بالينيا نجم وسط البرتغال

وانضم بالينيا إلى فولام بعقد لمدة 5 مواسم بعد عودة النادي اللندني إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر فابريسيو رومانو صحفي سكاي أن الصفقة كلّفت فولام 22 مليون يورو.

ويعد بالينيا أول صفقة صيفية لـ فولام الذي عاد للدوري الإنجليزي بعد موسم واحد من هبوطه.

وصرّح بالينيا عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "أنا ممتن لقدومي إلى هنا، إنها فرصة كبيرة لمسيرتي أن ألعب في أفضل دوري بالعالم من وجهة نظري".

وأضاف: "وقّعت لنادٍ كبير. النادي أرادني وأنا اخترته. أعد الجماهير أنني سأقدّم أفضل ما عندي، وآمل أن نستطيع الفوز سويًا".

وصرّح توني خان مالك فولام: "جواو بالينيا تميز في البرتغال مع النادي والمنتخب، وقد كان أحد أهم أهدافنا في سوق الانتقالات".

وواصل: "بالنظر لوجود عدة أندية أخرى سعت للتوقيع معه، فإننا نشعر بالسعادة لأن جواو اختارنا، يريد اللعب في فولام تحت قيادة ماركو سيلفا".

وأتم: "نؤمن أن جواو سيكون إضافة قوية لقائمتنا وسيقوّي فريقنا هذا الموسم في الدوري الإنجليزي".

بالينيا (26 عامًا) بدأ مسيرته في ناشئي سبورتنج لشبونة، ولعب معارًا لأندية موريرينسي وبيلينينسيس وسبورتنج براجا، ومع الأخير ظفر بلقب كأس البرتغال في 2020.

وخاض بالينيا إجمالًا 94 مباراة بقميص سبورتنج لشبونة، سجل خلالها 7 أهداف، وقاده للفوز بلقب الدوري البرتغالي التاريخي الغائب في 2021، بالإضافة إلى كأس البرتغال 2021 و2022، وكأس السوبر البرتغالي 2021.

لاعب الوسط البرتغالي يتواجد مع منتخب بلاده باستمرار منذ العام الماضي، وخاض معه 14 مباراة سجل خلالها هدفين.

وظهر بالينيا بشكل مميز عندما شارك في يورو 2020، خصوصًا بعد دخوله بين الشوطين أمام فرنسا في المباراة التي أهلت بلاده للدور الثاني.

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