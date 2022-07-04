كرة سلة - مصر إلى المرحلة الختامية من تصفيات كأس العالم.. وشرح طريقة التأهل

تأهل منتخب مصر لرجال كرة السلة إلى المرحلة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2023.

وصعد رجال مصر في المركز الثاني من المرحلة الأخيرة من التصفيات والتي تشمل 6 فرق في المجموعة ويتأهل أول منتخبين إلى كأس العالم مباشرة.

أما الفريق صاحب المركز الثالث فيواجه ثالث المجموعة الأخرى في مباراة فاصلة ليصبح خامس المتأهلين من قارة إفريقيا إلى المونديال.

وكان منتخب مصر قد أنهى مرحلة المجموعات من التصفيات في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 11 نقطة يليه الكونغو الديمقراطية بـ 10 نقاط ثم السنغال بـ 7 نقاط، ويتأهل كل منتخب بنقاطه إلى المرحلة الختامية.

ويواجه المنتخب المصري الفرق الثلاثة الأخرى بنظام الذهاب والإياب ويتم إضافة النقاط على النقاط التي حصدها كل فريق من المرحلة الحالية.

ويلعب منتخب مصر أمام فرق تونس وجنوب السودان والكاميرون.

وتقام مباريات الدور الأول من المرحلة الختامية أيام 26 و27 و28 أغسطس المقبل بينما مباريات الدور الثاني والأخير من 24 إلى 26 فبراير المقبل.

وحال اختتم المنتخب المصري منافسات المرحلة الختامية في أول مركزين يتأهل مباشرة إلى كأس العالم، بينما إذا حصل على المركز الثالث يلعب مباراة فاصلة أمام ثالث المجموعة الأخرى.

ويأتي ترتيب المنتخبات في المرحلة الأخيرة كالآتي:

1- جنوب السودان 12 نقطة

2- مصر 11 نقطة

3- تونس 10 نقاط

4- الكونغو الديمقراطية 10 نقاط

5- السنغال 9 نقاط

6- الكاميرون 7 نقاط



















اقرأ أيضا:

بسنت حميدة تحصد ذهبية جديدة

زياد السيسي يحقق ذهبية في دورة المتوسط

تأجيل أمم إفريقيا

قرار بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

بطولة إفريقية جديدة بجوائز مالية هائلة